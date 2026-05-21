스포츠토토, NBA 동·서부 콘퍼런스 파이널 대상 프로토 승부식 60회차 발매 개시

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 NBA 동·서부 콘퍼런스 파이널 주요 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 60회차의 발매를 개시한다고 밝혔다.

이번 프로토 승부식 60회차는 5월 22일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 발매되며, 각 대상경기는 해당 경기 개최시간까지 구매할 수 있다.

대상경기에는 NBA 동·서부 콘퍼런스 파이널 뉴욕 닉스-클리블랜드 캐벌리어스전 및 샌안토니오 스퍼스-오클라호마시티 썬더전이 포함됐으며, ▲승패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM 등 다양한 유형으로 참여할 수 있다.

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동부 콘퍼런스에서는 뉴욕과 클리블랜드가 맞대결을 펼친다. 5월 22일 오전 9시 매디슨스퀘어가든에서 2차전이 열리며, 24일 오전 9시에는 클리블랜드의 안방인 로켓아레나로 장소를 옮겨 3차전이 진행된다.

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뉴욕과 클리블랜드의 시리즈는 1차전부터 극적인 흐름을 보였다. 뉴욕은 4쿼터 한때 22점 차로 뒤졌지만, 제일런 브런슨을 중심으로 경기 후반과 연장전에서 분위기를 뒤집으며 시리즈 선승을 가져갔다.

뉴욕은 외곽을 중심으로 한 조직적인 공격 전개가 강점이고, 클리블랜드는 도노반 미첼과 제임스 하든을 앞세운 공격력이 돋보인다. 양 팀의 2~3차전에서는 경기 후반 집중력과 주전 선수들의 체력 관리가 주요 변수로 꼽힌다.

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서부 콘퍼런스에서는 샌안토니오와 오클라호마시티가 격돌한다. 5월 23일 오전 9시 30분 프로스트뱅크센터에서는 3차전이 열리며, 25일 오전 9시 같은 장소에서 4차전이 이어질 예정이다.

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샌안토니오와 오클라호마시티의 시리즈는 향후 NBA를 이끌어갈 젊은 핵심 전력 간의 대결 구도로 관심을 모은다. 샌안토니오는 빅터 웸반야마의 높이와 수비 영향력을 중심으로 경기를 풀어가고, 오클라호마시티는 셰이 길저스 알렉산더를 앞세운 빠른 공수 전환과 압박 수비로 맞선다. 특히 1차전부터 웸반야마가 공수 양면에서 강한 존재감을 보인 만큼, 오클라호마시티의 수비 대응과 샌안토니오의 페인트존 장악력이 시리즈 흐름을 좌우할 요소로 보인다.

한편 프로토 승부식 60회차 NBA 동·서부 콘퍼런스 파이널 대상경기 및 게임 유형 등 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있으며, 경기별 분석 내용은 토토가이드를 통해 살펴볼 수 있다.