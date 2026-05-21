MVP의 품격 vs 승부처 지쳤다. 이틀만에 바꾼 괴물들의 평가. OKC, 샌안 제압, 1승1패. 30점 폭발 SGA의 극찬 "MVP가 돌아왔다"

Oklahoma City Thunder center Chet Holmgren (7) celebrates with guard Shai Gilgeous-Alexander (2) after a dunk during the second half of Game 2 in the Western Conference finals NBA basketball playoffs series against the Oklahoma City Thunder Wednesday, May 20, 2026, in Oklahoma City. (AP Photo/Tony Gutierrez)

오클라호마는 하르텐스타인을 활용, 몸싸움을 끊임없이 하면서 웸반야마의 위력을 최소화했다. 1차전과 달라진 수비법이다.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 오클라호마시티 선더가 반격에 성공했다.

Advertisement

오클라호마시티는 21일(한국시각) 미국 오클라호마주 페이컴 센터에서 열린 2025~2026시즌 NBA 플레이오프 서부 컨퍼런스 파이널(7전4선승제) 2차전에서 샌안토니오 스퍼스를 122-113으로 제압했다.

지난 1차전, 양팀은 사투를 펼쳤다. 2차 연장 혈투 끝에 샌안토니오가 오클라호마를 122-115로 잡아냈다.

당시 2차 연장에서 웸반야마가 경기를 지배했다. 정규리그 MVP 2연패를 달성한 샤이 길저스 알렉산더가 보는 앞에서 위용을 자랑했다. 현지 매체들은 '정규리그 MVP 앞에서 웸반야마가 세계 최고의 선수임을 입증했다'는 극찬이 쏟아졌다.

Advertisement

단, 여전히 승패는 알 수 없었다. 2차전 직전 샌안토니오의 간판 가드 디애런 팍스의 결장 소식이 전해졌다. 발목부상으로 1차전에 나오지 못했던 팍스가 결장하면서, 샌안토니오의 주전 의존도는 여전히 많았다.

Advertisement

반면 1차전에서 패한 오클라호마시티 선더는 주전과 백업진의 조화가 매우 좋은 팀이다. 결국 이 차이가 승패를 갈랐다.

샌안토니오는 이날 스테판 캐슬(25득점) 데빈 바셀(22득점) 웸반야마(21득점, 17리바운드, 6어시스트) 등 주전 4명이 모두 36분 이상을 출전했다.

Advertisement

반면 오클라호마시티는 샤이 길저스 알렉산더(30득점)만 38분을 소화했을 뿐, 쳇 홈그렌, 아이재아 하르텐스테인, 루크 도트, 제일런 윌리엄스, 알렉스 카루소, 케이슨 월러스, 자레드 맥케인, 아제이 미첼 등이 모두 20분대 출전시간을 기록했다.

Advertisement

오클라호마는 백업으로 나온 4명의 선수가 2자릿수 득점을 기록했다.

결국 로스터 깊이 차이가 4쿼터 승부처를 갈랐다.

1쿼터 31-31 동점으로 마친 두 팀. 하지만, 2쿼터 오클라호마시티는 백업진의 분투로 11점 차 리드를 잡아냈다. 3쿼터 샌안토니오가 반격했고, 이내 10점 차 이내의 혈투가 벌어졌다.

4쿼터 9분6초를 남기고 샌안토니오는 해리슨 반즈의 3점포가 터지며 97-99, 2점 차까지 추격하기 시작했다.

하지만, 이때부터 보이지 않는 체력과 활동력, 그리고 벤치 자원의 뎁스가 승부처를 지배하기 시작했다.

오클라호마는 월러스의 매케인의 연속 3점포가 불을 뿜었다. 샌안토니오는 1차전, 길저스 알렉산더를 막기 위해 3점 오픈 찬스를 어느 정도 허용하는 수비를 했다.

강력한 수비를 붙인 뒤 더블 팀 혹은 갭 디펜스. 길저스 알렉산더가 미드 레인지 지역으로 들어오면 도움 수비가 철저하게 갔다. 오클라호마의 대응은 외곽의 재빠른 패스에 의한 3점포였다.

다양한 컷-인은 괴물 수비수 웸반야마에 의한 오클라호마의 공격 루트에서 삭제된 상태였다.

오클라호마는 4쿼터 승부처에서 길저스 알렉산더가 아닌 나머지 선수들의 득점으로 샌안토니오를 압도했다.

샌안토니오는 캐슬이 웸반야마 그래비티를 활용해 백투백 3점포를 터뜨렸다. 다시 7점 차까지 따라붙었다.

그러나, 이때부터 길저스 알렉산더의 시간이었다. 팀동료를 활용한 미드 점퍼와 자유투 획득을 보이면서 귀중한 득점을 올렸다. 반면, 1차전 승부처를 지배했던 웸반야마는 4쿼터 단 4득점에 그쳤다. 승부처에서는 단 2점만을 넣었고, 슈팅 미스가 많았다.

미국 스포츠전문매체 SI는 'MVP가 돌아왔다. 1차전 아쉬움을 씻어내기 위해 경기 초반부터 샤이 길저스 알렉산더는 강한 의지를 가지고 나왔다'고 했다.

이날 오클라호마시티는 2옵션 제일런 윌리엄스가 햄스트링 부상으로 이탈했다. 하지만, 길저스 알렉산더는 흔들리지 않았다. 폭스 스포츠는 '제일런이 이탈하면서 오클라호마는 흔들릴 수 있었다. 하지만, SGA는 당황하지 않았고, 롤 플레이어들의 찬스를 완벽하게 살려줬다. 동료들을 춤추게 만드는 진정한 백투백 MVP의 품격을 보여줬다'고 했다.

반면, 웸반야마는 오클라호마 아이재아 하르텐스테인의 포스트에서 밀어내는 수비에 고전했다. 현지 매체들은 '웸반야마가 승부처 지친 기색을 보였다. 게다가 밀려나서 공격을 시작하면서 슈팅 효율이 급감했다. 단, 팍스 등 가드진의 공백에 의한 고립 현상도 원인이 됐다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com