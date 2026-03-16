[SC리뷰] 박성훈 집 데이트 성공했는데…이기택 돌직구 고백 ‘한지민 두 남자 사이’

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[스포츠조선 조민정 기자] 한지민을 사이에 둔 박성훈과 이기택의 로맨스 경쟁이 본격적으로 불붙었다. 직진 고백과 설렘 가득 데이트가 동시에 터지며 '미혼남녀의 효율적 만남' 삼각 로맨스의 긴장감이 최고조로 치솟았다.
이후 송태섭은 취중에 벌어진 일을 이의영의 기억에서 덮기 위해 데이트 준비에 총력을 기울였다. 시간대별로 치밀하게 짠 데이트 타임 테이블은 물론 예기치 못한 상황에 대비한 준비물 체크, 썸녀의 마음을 사로잡기 위한 스타일 고민까지 세심하게 공을 들였다.
하지만 데이트는 시작부터 예상 밖 변수의 연속이었다. 첫 번째로 계획했던 식당은 휴무였고 대안으로 준비했던 식당 역시 긴 대기줄 때문에 이용할 수 없었다. 결국 이의영이 알고 있던 식당으로 발걸음을 옮겼다.
잠시 고민하던 송태섭은 집에서 영화를 보자고 제안했다. 그는 "다음으로 미루는 거 이제 안 하고 싶어서요"라는 말로 솔직한 마음을 전하며 설렘을 더했다. 이후 두 사람은 송태섭의 집에서 영화를 보며 달달한 홈 데이트를 즐겼고 한층 가까워진 분위기를 형성했다.
반면 신지수는 거침없는 직진 매력으로 또 다른 긴장감을 만들었다. 퇴근길 카페에 들른 이의영에게 자연스럽게 저녁 식사를 제안한 그는 식사 도중 이의영의 입술에 묻은 소스를 손으로 닦아주며 묘한 설렘을 자아냈다.
이에 이의영이 오해할 수 있다며 선을 긋자 신지수는 "오해가 아닐 수도 있다"는 돌직구로 맞받아쳤다. 이어 "처음 만났을 때부터 지금까지 계속 재밌다"는 솔직한 고백을 전하며 이의영의 마음에 파장을 일으켰다.
이 가운데 이의영의 본업 역시 새로운 사건에 휘말렸다. 유명 멜로 배우 손정아(문정희)가 스캔들에 휘말리며 이의영이 근무하는 호텔에 머물게 됐고 이의영은 호텔 매니저로서 그녀를 전담하게 됐다.
이후 이의영은 손정아의 부탁으로 공연장에 꽃다발을 전달하러 갔다가 그 주인공이 신지수라는 사실을 알게 됐다. 특히 손정아를 둘러싼 스폰 의혹까지 언급되면서 두 사람 사이의 관계에 대한 의문이 커졌다.
연애와 미스터리가 동시에 얽히며 극의 긴장감은 더욱 높아졌다. 과연 이의영을 둘러싼 두 남자의 경쟁이 어떤 방향으로 흘러갈지 시청자들의 관심이 집중되고 있다.
한편 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남'을 원작으로 한 작품이다. 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송되며 OTT 플랫폼 티빙에서도 만나볼 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com