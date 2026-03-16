'국민여신' 정경미, ♥윤형빈과 불화설에 드디어 입 열었다 ('말자쇼')

기사입력 2026-03-16 15:20


'국민여신' 정경미, ♥윤형빈과 불화설에 드디어 입 열었다 ('말자쇼')
윤형빈(왼쪽), 정경미. 스포츠조선DB

'국민여신' 정경미, ♥윤형빈과 불화설에 드디어 입 열었다 ('말자쇼')
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 최초로 전체 관람가 방송을 선보인다.

16일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 새 학기를 맞이해 '개학' 특집으로 꾸며진다. 이날 녹화는 평소 '말자쇼'를 보고 싶었지만, 방청 나이 제한으로 아이들과 함께 녹화장에 올 수 없었던 팬들을 위해 전체 관람가로 진행됐다.

'말자 할매' 김영희는 "아이들하고 좋은 추억 많이 만들고 많이 웃고 가세요"라며 가족 단위 관객들을 환영하고, 가족들이 한자리에 모인 특집인 만큼 김영희의 남편 윤승열과 딸 윤해서도 객석을 채워 눈길을 끌 예정이다.

공감 게스트로는 개그우먼 정경미, 김경아가 출연한다. '하루라도 조용히 살고 싶은 엄마' 김경아는 "여러분 곧 개학입니다. 기운 냅시다!"라며 개학을 기다리는 부모들의 마음을 대변한다. 여섯 살 터울 남매의 엄마 정경미는 "실물로 보니까 많이 이쁘죠? 소문내세요"라며 개그우먼다운 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.

산전수전 다 겪은 '워킹맘' 정경미, 김경아는 이날 '말자 할매' 김영희와 함께 어린이·청소년, 부모님들의 고민 해결에 적극 동참한다. 특히 정경미는 최근 불거진 윤형빈과의 불화설도 해명한다고 해 호기심을 자극할 전망이다.

'개학' 특집답게 이날 방송에는 어린이들의 고민이 쏟아진다. 특히 KBS 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'에서 진솔 역으로 출연 중인 아역 배우 정한솔 군도 '말자 할매'에게 고민을 털어놓고, 김영희는 눈높이를 맞춰 고민 해결을 돕는다.

또한 이날 방송에서는 '말자 할매'와 똑같이 분장하고 온 '말자 키즈'가 등장하는데, 김경아는 이 어린이의 고민과 이야기를 듣던 중 눈물을 쏟는다. '말자 키즈'의 고민은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 16일 오후 10시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 오늘(16일) '불후의 명곡' 녹화…비난 여론 딛고 복귀 성공할까

2.

'100억 재산설' 곽튜브 "내가 많이 모아둬서 아내가 쓰면 된다"

3.

환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어"

4.

[98회 아카데미] '"응원봉 든 디카프리오라니"…'케데헌', 2관왕으로 '골든' 혼문→인종차별 논란까지(종합)

5.

'11살 연상♥' 최준희, 96→41kg 다이어트 전후 공개 "뚱띠가 살 빼고 시집가요"

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 오늘(16일) '불후의 명곡' 녹화…비난 여론 딛고 복귀 성공할까

2.

'100억 재산설' 곽튜브 "내가 많이 모아둬서 아내가 쓰면 된다"

3.

환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어"

4.

[98회 아카데미] '"응원봉 든 디카프리오라니"…'케데헌', 2관왕으로 '골든' 혼문→인종차별 논란까지(종합)

5.

'11살 연상♥' 최준희, 96→41kg 다이어트 전후 공개 "뚱띠가 살 빼고 시집가요"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격!! 도미니카 공화국, 1점내고 탈락! 한국한테만 여포였나 → 핵타선이 미국전 핵노답 타선으로 [마이애미 현장]

2.

'어떻게 이 공을 째냐' ABS였다면 분명 볼이었다...미국 결승 올리기 위한 판정이었나

3.

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간다"

4.

"류현진 1G는 나온다"…WBC 대표들, 귀국하자마자 대전구장부터 찾았다[대전 현장]

5.

제구 잡힌 이 선수는 '언터처블', WBC 갔으면 어땠을까 할 정도..."감각, 멘탈 일정한 느낌이"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.