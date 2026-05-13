이현우 "여중생 만우절 문자로 사망설 확산…생방서 살아있다 인증"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 이현우가 과거 황당한 사망설에 휘말렸던 일화를 공개했다.

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13일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 황치열이 스페셜 DJ로 출연한 가운데, 이현우와 조째즈가 게스트로 함께했다.

이날 김태균은 이현우를 향해 "얼마나 인기가 많았으면 사망설까지 퍼진 적이 있다"고 이현우의 사망루머를 언급했다.

이에 이현우는 "인기와는 상관없었다"며 웃음을 터뜨렸다.

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그는 "만우절이었는데 어떤 여중에서 '이현우가 죽었다'는 소문을 문자로 보내기 시작했나 보다"며 "당시 제가 라디오를 막 시작했을 때였고, 여중생들이 제 팬층은 아니었다"고 말했다.

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이어 "팬이라기보다는 그냥 재미로 시작한 이야기였던 것 같다"며 "그 소문이 엄청 퍼졌다"고 회상했다.

특히 이현우는 "제가 생방송 라디오에 등장하니까 사람들이 다 놀랐다"며 "'살아있다!' 하면서 굉장히 놀라더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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해당 사연을 들은 출연진들은 "진짜 황당했겠다"며 웃음을 터뜨렸고, 청취자들 역시 "그 시절 괴담 감성이다", "만우절 레전드다" 등의 반응을 보였다.

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narusi@sportschosun.com