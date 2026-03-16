[SC줌人] 백서라 ‘닥터신’ 첫 등장부터 강렬…스쿠버 사고→충격 ‘뇌 체인지’ 전개

기사입력 2026-03-16 15:24


[SC줌人] 백서라 ‘닥터신’ 첫 등장부터 강렬…스쿠버 사고→충격 ‘뇌 …

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 백서라가 '닥터신' 첫 등장부터 강렬한 존재감을 남겼다.

백서라는 지난 14일 첫 방송된 TV CHOSUN 주말미니시리즈 '닥터신'(극본 피비(Phoebe, 임성한), 연출 이승훈)에서 인기 절정의 배우 모모 역으로 등장해 예기치 못한 사고로 삶이 뒤바뀌는 인물을 연기했다. 첫 회부터 극적인 전개 속에 중심 서사를 열며 시청자들의 시선을 끌었다.

극 중 모모는 스쿠버 다이빙을 즐기며 바닷속을 유영하던 중 갑작스럽게 산소가 고갈되는 사고를 겪는다. 결국 의식을 잃은 채 발견되며 드라마의 긴장감을 단숨에 끌어올렸다. 시작부터 예측할 수 없는 사건이 펼쳐지며 인물의 비극적인 운명이 예고됐다.

모모와 신주신(정이찬)의 관계 역시 심상치 않게 그려졌다. 모모는 톱스타다운 우아함과 당당함을 드러내며 신주신을 단호하게 거절하지만 순간 스치는 미묘한 표정 변화로 복잡한 감정을 드러냈다. 현재와 과거가 교차하며 두 사람이 단순한 연인이 아닌 이후 큰 사건의 중심에 놓이게 될 인연임을 암시했다.

이후 전개는 더욱 충격적으로 흘렀다. 의식을 잃은 모모를 지켜볼 수 없었던 엄마 현란희(송지인)는 극단적인 선택을 제안한다. 모모를 살리기 위해 '뇌 체인지' 수술을 하자는 것. 결국 두 사람의 의식을 바꾸는 수술이 진행되고, 모모가 어머니의 의식으로 깨어나면서 이야기는 새로운 국면을 맞았다. 예상치 못한 설정과 전개가 이어지며 시청자들의 궁금증을 높였다.

백서라는 톱스타의 화려한 모습부터 사고 이후 맞닥뜨린 비극적인 상황, 그리고 뇌 체인지라는 충격적인 사건 속 혼란스러운 감정까지 밀도 있게 표현했다. 짧은 등장만으로도 인물의 극적인 변화를 설득력 있게 보여주며 강렬한 첫인상을 남겼다.

특히 독특한 설정 속에서 모모가 앞으로 어떤 감정과 선택을 보여줄지 관심이 쏠린다. 백서라가 '닥터신'을 통해 또 한 번 강한 캐릭터를 완성할 수 있을지 주목된다.

한편 백서라가 출연하는 TV CHOSUN 주말미니시리즈 '닥터신'은 매주 토요일과 일요일 오후 10시 30분 방송되며 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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