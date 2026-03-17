이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"

기사입력 2026-03-17 08:28


이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"

[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 이영자가 故 최진실을 떠올리며 깊은 자책을 고백해 안타까움을 자아냈다.

지난 16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 34회 말미에는 개그우먼 정선희가 출연하는 다음 회차 예고편이 공개됐다. 이날 예고에서는 정선희와 이영자의 오랜 인연과 함께, 웃음 뒤에 감춰진 두 사람의 아픈 시간이 함께 전해졌다.

정선희는 과거 이영자와의 특별한 기억을 떠올리며 "언니에게 끌려갔는데 '장동건씨, 얘가 딱따구리를 잘해요'라고 하더라. 인사하자마자 개인기를 해야 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 "내가 준비가 안 돼 있는데 '네가 눈으로 봐야 결심할 것 같아서'라며 007 가방에 5000만 원 현찰을 가져왔다"고 말해, 이영자가 매니저처럼 직접 나서 계약을 성사시키려 했던 일화를 전했다.

하지만 분위기는 곧 진지하게 바뀌었다. 정선희는 남편 고(故) 안재환과의 사별 이후를 떠올리며 "난 인생이 끝났다고 생각했다. 대한민국에서 정선희는 살 수 없다고 느꼈다"며 "사별을 겪은 코미디언이 웃음을 준다는 건 상상도 못 했다"고 털어놨다. 이어 "주변에서 '넌 어떻게 그렇게 웃고 있냐'는 말까지 들었다"며 당시 감당해야 했던 시선과 고통을 솔직하게 전했다.


이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"
이 가운데 이영자의 고백은 더욱 먹먹함을 더했다. 그는 "나는 진실이가 그렇게 마지막에 갈 때도 도움이 안 됐구나라는 자책이 있다"며 "더 나은 사람이 있었으면 걔를 잡아주지 않았을까 싶다"고 말해, 절친을 떠나보낸 뒤 지금까지 이어진 죄책감을 드러냈다.

오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 두 사람의 웃음 뒤에 감춰진 상처와 진심 어린 고백은 다음 방송에 대한 궁금증을 높이고 있다.

한편 tvN STORY '남겨서 뭐하게'는 매주 월요일 오후 8시에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

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