TOP9 총출동에 ‘닥터신’ 배우까지…‘미스트롯4 갈라쇼’ 화제성 우뚝
[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4 갈라쇼'가 역대급 스케일로 돌아온다. 1000여 명 관객을 몰아넣은 현장이 안방극장에 공개된다.
19일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'에서는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 트롯 열풍을 이끈 '미스트롯4' TOP9의 특별 무대가 펼쳐진다. 시청자들의 뜨거운 사랑에 보답하기 위해 준비된 무대인 만큼, 규모부터 완성도까지 한층 업그레이드된 구성이 예고됐다.
이날 갈라쇼는 眞 이소나를 비롯해 善 허찬미, 美 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리, 김산하, 유미 등 TOP9의 화려한 합동 무대로 포문을 연다. 짧은 준비 기간이 무색할 만큼 완성도 높은 퍼포먼스를 선보이며 시작부터 현장 분위기를 끌어올렸다는 후문이다.
특히 이번 갈라쇼에는 1000여 명의 관객이 운집하며 역대 최대 규모를 기록했다. MC 김성주는 "이렇게 많은 관객이 올 줄 몰랐다"며 놀라움을 드러냈고, 현장을 가득 채운 열기 역시 방송을 통해 그대로 전달될 예정이다.
객석에서는 뜻밖의 셀럽들도 포착됐다. TV CHOSUN 주말드라마 '닥터신' 주연 배우 정이찬, 백서라, 안우연, 주세빈, 천영민이 방청에 나서 눈길을 끌었다. 이들은 각자 응원하는 TOP9 멤버와 '원픽'을 솔직하게 밝히며 현장을 뜨겁게 달궜다.
무대 구성 역시 다채롭다. 경연 당시 화제를 모았던 레전드 무대는 물론, TOP9의 색다른 매력을 확인할 수 있는 합동 무대와 특별 게스트와의 듀엣 무대가 이어진다. 여기에 장르를 넘나드는 컬래버레이션과 깜짝 레전드 무대까지 더해지며 볼거리를 극대화한다.
한편 '미스트롯4'를 향한 팬들의 사랑에 보답하는 선물 같은 무대가 될 '미스트롯4 갈라쇼'는 19일 오후 10시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.