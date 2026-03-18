쯔양, 구제역 '재판소원' 예고에 끝없는 고통 호소…"사실상 2차 가해"

기사입력 2026-03-18 13:41


쯔양, 구제역 '재판소원' 예고에 끝없는 고통 호소…"사실상 2차 가해"

[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 쯔양(본명 박정원) 측이 자신을 협박해 실형을 확정받은 유튜버 구제역(본명 이준희)의 '재판소원' 청구 예고에 깊은 우려를 표했다.

쯔양의 소송대리인 김태연 변호사는 18일 국회에서 기자회견을 열고, "피해자 쯔양이 확정판결 후 기뻐했던 것도 잠시, 재판소원 소식을 접하고 '또다시 판결을 기다려야 하느냐'며 크게 걱정하고 있다"고 전했다.

앞서 구제역은 쯔양의 사생활 의혹을 폭로하겠다고 협박해 돈을 뜯어낸 혐의로 기소되어 대법원에서 징역 3년의 실형이 확정된 바 있다.

그러나 최근 법률대리인을 통해 헌법재판소에 재판 결과의 당부(當否)를 묻는 '재판소원'을 청구하겠다고 예고하며 논란이 재점화됐다.

김 변호사는 "재판소원제로 인해 피해자에게는 끝났다고 믿었던 고통이 다시 반복되는 상황이 초래됐다"며 제도적 허점으로 인한 2차 가해의 심각성을 강조했다.

대법원의 최종 판결 이후에도 이어지는 가해자 측의 법적 공방 예고에 쯔양은 물론 대중의 시선도 차갑게 식어가는 모양새다.

narusi@sportschosun.com

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