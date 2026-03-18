'강제 임신' 노슬비, 가슴 타투도 전남편 탓 "감옥 간 아이 아빠가 강제로 이름 새겨"

기사입력 2026-03-18 14:47


'강제 임신' 노슬비, 가슴 타투도 전남편 탓 "감옥 간 아이 아빠가 강…

[스포츠조선 이우주 기자] '운명전쟁49' 노슬비가 가슴에 새긴 타투에 대해 입을 열었다.

노슬비는 18일 "한국에서 저는 문신 때문에 많은 오해와 비난을 받는다. 하지만 이 문신은 커버업"이라며 "현재 감옥에 있는 제 아이의 아버지가 강제로 자신의 이름을 제 몸에 새기게 했고, 그 흔적을 덮은 것이다. 저에게는 아프지만 동시에 아름다운 제 삶의 일부"라고 밝혀 충격을 안겼다.

디즈니 플러스 '운명전쟁49'에서 강렬한 이미지로 'MZ무당'이라 불리며 인기를 모은 노슬비. 노슬비는 앞서 MBN '고딩엄빠3'에 출연해 굴곡진 과거사를 밝혔다. 당시 노슬비는 무속인인 전남편에게 가스라이팅을 당해 동거를 했고, 이 과정에서 원치 않는 임신과 가정폭력 등을 당하며 19세 나이에 엄마가 됐다고 밝혔다. 심지어 딸을 출산한 후 전남편의 외도가 발각되며 아이와 함께 집을 나왔고, 몇 개월 뒤 신내림을 받아 무속인이 됐다고 밝혔다. 노슬비는 "전남편이 자신의 호적에 딸 이름이 있는 게 싫다며 딸 사망신고를 하라더라"라고 밝혀 충격을 더하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com



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