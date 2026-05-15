쥬얼리 하주연, 공백기에 '나는 솔로' 지원 "송해나가 안 된다더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 하주연이 '나는 솔로'에 지원한 적이 있다고 고백했다.

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15일 유튜브 채널 '안녕한샘요'에서는 '서인영한테 소개팅 예약한 쥬얼리 하주연의 하루 최초 공개(착한 서인영)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

쥬얼리를 떠나 직장인이 된 하주연은 자신의 하루 일과를 소개하기로 했다. 주방용품 전문 쇼룸에서 일하고 있는 하주연은 "사장은 아니고 직원, 매니저"라며 "(취업 준비는) 아르바이트 경력도 넣었다. 거기다가 쥬얼리라고 쓸 수 없지 않냐. 근데 사진이 너무 넣을 게 없어서 프로필 사진을 넣었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

하주연과 함께 일하는 매니저에게 제작진은 "(하주연이) 결혼할 나이가 됐는데 안 하고 계시는데 어떠냐"고 물었고 하주연 역시 "나 문제 있지 않냐"고 토로했다. 이에 매니저는 "매니저 님이 급하게 찾지 않아서 그런 거다"라고 밝혔고 하주연은 "제가 아직까지 그런 마음이 안 든다. 혼자 사는 것도 나쁘지 않다. 저희 엄마도 혼자 살라고 한다. 돈 벌고 즐기고 편안하게 살라더라. 독신의 삶 좋다"고 인정했다.

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점심시간이 되자 하주연은 저렴한 식당을 찾아 나섰다. 하주연은 "가격대가 높아서 생각 안 할 수가 없다. 순댓국집이나 밥집도 가격을 보고 간다. 혼자 먹는데 만원대가 넘으면 비싸다. 근데 김밥집이나 분식집은 몇 천 원 짜리가 있지 않냐. 그런 걸 주로 먹으려 한다"고 알뜰한 면모를 자랑했다.

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하주연이 선택한 점심 메뉴는 순댓국. 제작진과 함께 식사를 하며 하주연은 "점심에 늘 혼자 먹다가 누군가 있으니까 너무 좋다"고 기뻐했다. 이에 제작진은 "혼자 드실 때 뭐하시냐"고 물었고 하주연은 "'나는 솔로' 본다"며 웃었다. 그러면서 하주연은 "저 '나는 솔로' 지원한 거 아냐. 이메일로 넣었는데 안 뽑히더라. 송해나가 안 된다더라. 그렇게 할 수가 없다더라"라고 깜짝 발언을 했다.

이에 제작진은 "주연님 무슨 이름 받을 거 같냐"고 물었고 하주연은 "나 연습해봤다. '나 영숙인데' 이것도 연습해봤는데 너무 부끄럽더라"라고 밝혔다. 제작진이 영자라는 이름이 어울릴 거 같다고 하자 하주연은 "영자가 좀 활발한가? 영자가 그나마 밝다"고 인정했다.

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wjlee@sportschosun.com