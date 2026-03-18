광고비 1억설 돌더니..김선태, 충주맨 벗고 홍보맨 됐다 "1호는 나"(라스)
[스포츠조선 김소희 기자]'충주맨'이었던 김선태가 공무원 퇴직 후 '라디오스타'에 출연해 진정한 '홍보맨'으로 활약을 펼친다. 그는 '충주맨'의 매력에 휘감겨 '충주 홍보대사'까지 된 배우 박정민과의 에피소드를 공개해 이목을 집중시킨다.
오늘(18일) 방송되는 MBC '라디오스타'는 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(구 충주맨)가 출연하는 '웃음 공무원' 특집으로 꾸며진다.
방송에 앞서 공개된 영상에서 MC 김국진은 "불꽃 같은 활약 덕분에 어마어마한 스타가 제 발로 찾아왔다고요?"라고 묻는다. 이에 김선태는 "복이 들어왔었죠."라며 과거 충주시 채널에 출연했던 배우 박정민과의 인연을 공개한다.
김선태는 "먼저 적극적으로 나오고 싶다고 하셨다."라며 박정민의 출연 비하인드를 밝힌다. 또한 이를 계기로 박정민이 '충주 홍보대사'가 됐다며 "제가 샥 감았죠! 기회를 놓치지 않고 감고 저는 튀었죠(?)"라고 말해 웃음을 자아낸다.
MC 장도연이 "앞으로 본인 채널에 박정민 씨처럼 출연하고 싶은 게스트가 있다면 나올 수 있나요?"라고 묻자, 김선태는 특정 사람을 홍보하는 콘텐츠도 가능하다며 환영의 뜻을 밝혔다. 이어 그는 "1호 홍보로 저도 생각했었어요."라고 덧붙인다.
이에 붐이 "우리 창희도 홍보 좀 해주세요!"라고 요청하자, 김선태는 '가늘고 길게 가는 촛불남(?)'의 아이콘 남창희를 위한 홍보 아이디어를 꺼낸다. 그는 "초를 세워 놓고 다 탈 때까지 가만히 계시면 됩니다."라며 초를 활용한 홍보 콘텐츠를 제안하자, MC 장도연은 "직관적이시네요."라고 반응해 폭소를 자아낸다.
진정한 '홍보맨'으로 돌아온 김선태의 솔직한 이야기는 오늘(18일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
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