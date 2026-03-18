'대국민 결혼 반대' 신지 "모두 내 선택 좋아할 수 없어, 남 눈치 보며 인생 안 산다"(어떤신지)

기사입력 2026-03-18 18:40


'대국민 결혼 반대' 신지 "모두 내 선택 좋아할 수 없어, 남 눈치 보…

[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지가 루머로 힘들었던 시절을 떠올렸다.

18일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "이런 고민까지 온다고? 솔직하게 답해봤습니다"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 신지는 구독자들의 사연을 읽고 고민을 해결하는 시간을 가졌다. 먼저 외향적으로 살아가지만 주변의 시선으로 인해 힘들다는 팬의 사연에 깊이 공감했다.

신지는 "저도 사실 데뷔한 지 28년 차가 됐는데도 아직도 무대에 올라갔을 때 '사람들이 나를 바라보는 시선이 어떨까' 고민한다"고 털어놨다. 이어 "물론 모든 사람들이 다 나를 좋아할 수 없다는 건 알고 있다. 그렇지만 내 의도와는 다른 좋지 않은 이야기를 들을 때 사람이라면 상처받는다"고 말했다.

그는 "내가 원해서 했던 것들은 늘 좋은 반응만 있을 수 없다는 걸 인지하고 행동하는 게 중요하다"며 "좋은 말 해주는 사람들에게 더 힘을 얻고, 몇 안 되는 안 좋은 말 하는 사람들의 말에 귀 기울이게 되면 위축될 수밖에 없다"고 조언했다.


'대국민 결혼 반대' 신지 "모두 내 선택 좋아할 수 없어, 남 눈치 보…
또한 "저도 그렇다. 아무런 팩트 체크도 하지 않은 기사로 악플이 사실화됐다. 너무 힘들었는데 '이 또한 지나가리'다. 지나가고 나니까 '그런 일이 있었다' 무용담처럼 풀어낼 수 있었다"며 "그럴 수 있었던 건 사람들의 시선과 말이 무섭다고 포기하지 않았기 때문이다"라고 덧붙였다.

끝으로 신지는 사연자에게 "남에게 손해를 입히거나 피해를 끼치는 게 아니라면 그냥 좋아하는 일을 하라. 어떻게 남들 눈치 보고 내 인생을 다 사냐. 그냥 내가 하고 싶은 거 즐겁게 하면서 살다 보면 내 마음을 아프게 하는 그런 말들이 나중에는 들리지 않고 보이지 않는다"고 진심 어린 조언을 전했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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