유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

기사입력 2026-03-18 20:32


유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했…

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 유혜정이 딸의 어린 시절 외모를 언급하며 솔직한 입담을 전했다.

18일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 '박원숙의 같이 삽시다'에는 유혜정이 출연해 딸과 관련된 다양한 이야기를 털어놨다.

이날 출연진들은 유혜정의 딸 서규원 씨의 미모를 칭찬하며 "엄마를 많이 닮았다"고 입을 모았다.

이에 유혜정은 "낳았을 때는 '응애' 하고 보니까 아빠를 닮아서 속상했다"며 전 남편 서용빈을 언급해 웃음을 자아냈다.

이어 "너무한 거 아닌가 싶었는데, 커가면서 저를 닮더라"며 안도한 마음을 전해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

유혜정은 딸에 대한 남다른 애정도 드러냈다. 그는 딸이 대학 졸업 후 곧바로 호텔 인사과에 취업했다며 "보통은 여행도 가고 쉬기도 하는데, 엄마 힘든 걸 도와주겠다고 바로 취업했다"고 밝혔다.

또 "첫 월급을 전부 나에게 줬다. 현금으로 주면 안 쓸까 봐 상품권으로 만들어서 줬다"며 딸의 효심을 전해 훈훈함을 더했다.

한편 유혜정은 전 야구선수 서용빈과의 사이에서 딸을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

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