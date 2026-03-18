김정태, 중학생 아들에 '입맞춤+목욕' 고집...전현무·한혜진 '질색'

기사입력 2026-03-18 23:26


김정태, 중학생 아들에 '입맞춤+목욕' 고집...전현무·한혜진 '질색'

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김정태가 중학생 아들을 향한 과도한 애착으로 시청자들을 놀라게 했다.

18일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태가 둘째 아들 김시현과 갈등을 빚는 모습이 그려졌다.

이날 김정태는 중1, 중3 아들과 함께 등산에 나서는 모습을 보였다. 본격적인 등산 전 스트레칭을 하던 김정태는 두 아들에 입에 입을 맞추는 모습을 보여 모두를 놀라게 만들었다.

김정태는 아들들과 함께 등산을 하는 이유에 대해 "등산이 힘들어서 아이들이 휴대폰을 안 한다. 그게 너무 좋다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

등산을 마친 후 집에 돌아온 김정태는 아들에게 무릎 위에 앉기를 원했지만 "싫어"라며 거부하는 모습을 보였다.


김정태, 중학생 아들에 '입맞춤+목욕' 고집...전현무·한혜진 '질색'
또 김정태는 자연스럽게 "같이 씻자"며 아들과의 동반 샤워를 준비했다. 이에 전현무는 "아빠랑 같이 씻는다고? 상상도 하기 싫다. 예민할 나이다"라며 질색했다.

특히 둘째 시현이가 혼자 샤워하겠다는 의사를 내비치자 김정태는 "절대 용납 못 한다. 다른 건 다 양보해도 그건 안 된다"며 강경한 태도를 보였다.

김정태는 "같이 뭔가 하고 싶어서 그러는 거다"라며 아들과 떨어지고 싶지 않은 나머지 중학생 아들과의 샤워 시간을 포기하지 못하는 속마음을 밝혔다.


그는 "태어나서 지금까지 제가 다 씻겼다. 머리 말려주고 오일까지 싹 발라준다. 그러면서 살도 좀 쪘는지, 어디가 좀 달라졌는지도 보고 그런다"고 덧붙였다. 이에 전현무는 오만상을 찌푸렸고, 한혜진도 "안 된다"며 김정태의 과한 애정에 질색했다.

김정태의 아내는 "지나치다. 중학생한테 아기 때 하듯 발가벗겨서 의자에 올려놓고 머리부터 발끝까지 로션을 발라준다고 생각해 봐라. 힘들다면서도 왜 아들한테 그걸 계속하는지 모르겠다"며 질색했다.

한혜진은 "애들이 많이 힘들어할 것 같다. 옛날 영화 '올가미' 생각난다"며 '목욕 집착남' 김정태에 경악했다.

이후 샤워하러 들어가자는 김정태에게 시현이는 싫다고 불만을 터트리며 아빠와 팽팽하게 대립했다. 결국 휴대폰을 내팽개치며 화풀이까지 했다.

이에 김정태가 "뭐 하는 거야 지금? 너혼자 알아서해"라며 싸늘하게 분노한 후 혼자 욕실에 들어가는 모습을 보여 긴장감을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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