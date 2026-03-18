김정태, 중학생 아들에 '입맞춤+목욕' 고집...전현무·한혜진 '질색'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김정태가 중학생 아들을 향한 과도한 애착으로 시청자들을 놀라게 했다.
김정태는 아들들과 함께 등산을 하는 이유에 대해 "등산이 힘들어서 아이들이 휴대폰을 안 한다. 그게 너무 좋다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
등산을 마친 후 집에 돌아온 김정태는 아들에게 무릎 위에 앉기를 원했지만 "싫어"라며 거부하는 모습을 보였다.
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특히 둘째 시현이가 혼자 샤워하겠다는 의사를 내비치자 김정태는 "절대 용납 못 한다. 다른 건 다 양보해도 그건 안 된다"며 강경한 태도를 보였다.
김정태는 "같이 뭔가 하고 싶어서 그러는 거다"라며 아들과 떨어지고 싶지 않은 나머지 중학생 아들과의 샤워 시간을 포기하지 못하는 속마음을 밝혔다.
그는 "태어나서 지금까지 제가 다 씻겼다. 머리 말려주고 오일까지 싹 발라준다. 그러면서 살도 좀 쪘는지, 어디가 좀 달라졌는지도 보고 그런다"고 덧붙였다. 이에 전현무는 오만상을 찌푸렸고, 한혜진도 "안 된다"며 김정태의 과한 애정에 질색했다.
김정태의 아내는 "지나치다. 중학생한테 아기 때 하듯 발가벗겨서 의자에 올려놓고 머리부터 발끝까지 로션을 발라준다고 생각해 봐라. 힘들다면서도 왜 아들한테 그걸 계속하는지 모르겠다"며 질색했다.
한혜진은 "애들이 많이 힘들어할 것 같다. 옛날 영화 '올가미' 생각난다"며 '목욕 집착남' 김정태에 경악했다.
이후 샤워하러 들어가자는 김정태에게 시현이는 싫다고 불만을 터트리며 아빠와 팽팽하게 대립했다. 결국 휴대폰을 내팽개치며 화풀이까지 했다.
이에 김정태가 "뭐 하는 거야 지금? 너혼자 알아서해"라며 싸늘하게 분노한 후 혼자 욕실에 들어가는 모습을 보여 긴장감을 자아냈다.
narusi@sportschosun.com