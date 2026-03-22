이재은, 도피성 결혼→결국 11년 만에 합의 이혼.."죽을 만큼 힘들었다"

기사입력 2026-03-22 11:02


이재은, 도피성 결혼→결국 11년 만에 합의 이혼.."죽을 만큼 힘들었다…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이재은이 파란만장한 인생 스토리를 공개했다.

22일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 1980년대 국민 여동생 이재은이 출연했다.

이날 이재은은 4세 때 데뷔한 이후부터 쉬지 않고 일했던 이유를 밝혔다. 그는 "어렸을 때 유명해서 잘나가고 돈도 많이 벌었다. 아역 배우였지만 세금 신고를 했을 수준으로 많이 벌었다. 그게 문제였다"고 털어놨다.

폐결핵 투병 중인 아버지를 대신해 집안의 가장이 됐다는 이재은은 "내가 광고 모델로 발탁되면서 집에 수입이 생겼고, 아버지보다 돈을 더 많이 벌게 됐다. 그러다 보니까 주위에서 부모님한테 투자, 창업 권유 등 검은 유혹이 왔다"고 말했다. 그러면서 "나는 왜 일해야 되는지도 모르고 쉼 없이 일해야 했다. 수학여행이나 소풍을 한 번도 가본 적이 없을 정도로 바쁘게 일했다"고 회상했다.

이재은은 "당시 소원 중 하나는 건물을 지어서 내가 일 안 해도 부모님이 살 수 있게 하는 거였다. 효도하고 싶은 마음에서 원한 게 아니라 빨리 그걸 하고 이 집에서 나가고 싶다는 마음이 컸다"고 고백했다.

어린 나이에 많은 돈을 벌기 위해 선택한 작품은 영화 '노랑머리'였다. 당시 이재은은 파격적인 노출 연기로 큰 화제를 모았다. 그는 "굉장히 애증의 작품이다. 그 영화 때문에 청룡영화상, 대종상을 다 받았다. 나를 아역 배우에서 성인 연기자로 자연스럽게 탈바꿈하게 해준 역할이 크고, 금전적으로도 많은 해결이 됐다. 그래서 그토록 원하던 연립 주택을 샀다"고 밝혔다.


이재은, 도피성 결혼→결국 11년 만에 합의 이혼.."죽을 만큼 힘들었다…
부모님의 노후 준비를 해드렸다는 생각이 들자마자 결혼 결심을 했다는 이재은. 그는 "마침 만났던 사람도 있어서 아버지가 반대했지만 '상관없다. 내가 엄마, 아빠 해줄 거 다 해주지 않았냐. 인제 그만 나를 놔달라'는 식으로 생각했다"고 고백했다.

그러나 도피처로 선택한 결혼은 더 큰 마음의 병만 안겼고, 결국 11년 만에 합의 이혼했다. 이재은은 당시를 떠올리며 "가장 힘들었던 시기였던 거 같다"고 말했다. 그는 "엄마한테도 얘기하기 싫었다. 내가 잘못 생각했다는 걸 인정하고 싶지 않았다. 혼자 끙끙 앓다 보니까 스트레스로 폭식해서 살이 쪘다. 속이 공허했다. 뭘 먹어도 먹은 거 같지 않았다"고 말했다.


이어 "온갖 질병이 다 찾아왔다. 고지혈증, 우울증, 수면장애도 생겼다. 나쁜 생각도 많이 했다. 정신이 들었을 때는 주저앉아서 오열했다. 그순간 7년 만에 처음으로 엄마한테 전화해서 울었다. '나 너무 힘들다. 이러다 죽을 것 같다. 이룬 거 없이 내가 이 나이에 다시 시작하면 살 수 있을까'라고 했다"며 "엄마가 '너는 엄마보다 훨씬 젊은데 왜 못 사냐. 안 되면 엄마가 먹여 살릴 테니 걱정하지 마라'라고 하는데 그 말 한마디가 구원의 빛이 내려오는 거 같았다"며 울컥했다.

한편 이재은은 2006년 9세 연상의 안무가와 결혼했으나 11년 만인 2017년 이혼했다. 이후 2022년 재혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'먹튀·층간소음' 논란 후 4년…이휘재, 회식도 불참한 채 '007 작전' 복귀

2.

남진, 괴한 3명 칼부림에 '허벅지 관통'…"지금은 가해자와 가깝게 지내"

3.

김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발, 건강하지 못해 미안"

4.

'성매매 합법화' 뭇매 김동완, 이번엔 '폭행' MC딩동 응원…28년 팬들도 '손절'

5.

'삼남매맘' 28기 현숙, ♥영식과 럽스타 시작 "알수록 과분한 사람, 많이 웃게됐다"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

'먹튀·층간소음' 논란 후 4년…이휘재, 회식도 불참한 채 '007 작전' 복귀

2.

남진, 괴한 3명 칼부림에 '허벅지 관통'…"지금은 가해자와 가깝게 지내"

3.

김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발, 건강하지 못해 미안"

4.

'성매매 합법화' 뭇매 김동완, 이번엔 '폭행' MC딩동 응원…28년 팬들도 '손절'

5.

'삼남매맘' 28기 현숙, ♥영식과 럽스타 시작 "알수록 과분한 사람, 많이 웃게됐다"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

2.

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

3.

'OPS 1.245' KIA 1R 드디어 터지나…329HR 우타 레전드도 "깜짝 놀랐다", 내야 판도 뒤흔든다

4.

日 축구 망했다! 韓 안중에도 없는 英 평가전, 최악의 상황 마주하나...투헬 감독 파격 선언 "일본전, 새로운 조합 시험할 것"

5.

韓 축구 초비상! 멕시코 '오피셜' 공식발표, 손흥민 '라스트 댄스' 눈물 펑펑 초대형 변수 발생...한국 울린 레전드, 대표팀 승선

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.