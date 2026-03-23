김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

[스포츠조선 이우주 기자] 신화 김동완이 연이어 구설수에 오른 가운데, 전 매니저라고 주장하는 A씨의 폭로글이 게재됐다.
A씨는 22일 SNS를 통해 김동완을 향한 장문의 폭로 글을 게재했다. A씨는 "진짜 할많하않(할 말은 많지만 하지 않겠다)이었는데…몇 년 전이나 지금이나…어쩜 이렇게 똑같지?"라며 "술 마시고 클럽하우스 해서 기사 뜨고 술 마시고 인스타 라이브해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 있는 건지 없는 건지 음주운전 때문에 문제 생기고 최근에는 생방송 도중 BJ 폭행한 MC ㄷㄷ응원을?"이라며 김동완의 MC딩동 옹호 논란을 언급했다.
A씨는 "동완이 형, 형은 제가 매니저 했을 때도 말을 참 안 들었거든요?"라며 "전 매니저가 도망치듯 빠져나간 걸 보고 왜 저러나 싶었는데…형은 그냥 신입 벙어리 매니저랑 평생 일하시는 게 좋겠다. 저한테 소시오패스라고 했던 거 기억하실지 모르겠는데 형을 먼저 알고 남을 판단하시길"이라고 일침을 가했다.
이어 A씨는 "현금 필요하다고 뮤지컬 잡아달라고 해서 마침 섭외 들어온 작품 제작사 대표님이랑 직접 연락해서 출연료 최대로 올렸는데 갑자기 하기 싫다고 해서 얼마나 난감했는지 아냐. 그런데 저 퇴사하니까 출연? 이유가 이렇든 저렇든 형은 그때부터 나한테 개XX였음"이라고 김동완의 과거 일화를 폭로했다.
한편, 김동완은 최근 성매매를 합법화를 주장하는 발언에 이어 여성 BJ 폭행 논란에 휩싸인 MC딩동을 공개 응원해 논란이 됐다. MC딩동은 인터넷 생방송 중 여성 BJ가 자신의 음주운전 전력을 언급하자 이에 격분해 머리채를 잡는 등 폭행을 가해 고소를 당했다. 그런데 김동완이 22일 MC딩동의 글을 공유하며 "아무 이유 없이 딩동 응원할 사람!?"이라는 글을 올린 것. MC딩동을 공개 지지하는 김동완의 글에 팬들은 완전히 돌아섰고, 결국 김동완은 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다. 글을 삭제하겠다"며 사과했다.