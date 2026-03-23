탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

[스포츠조선 정안지 기자] 이수근이 "옛날에 이혼은 방송도 못했다. 탁재훈, 이상민은 영구 퇴출이었다"라면서 이혼 이야기에 극대노하며 사랑꾼 면모를 뽐냈다.
SBS 측은 23일 "내가 진짜 다 얘기해 볼까?! 탁재훈, 이상민 잡으러 온 찐친 이수근"이라는 제목으로 '아니 근데 진짜!' 예고편을 공개했다.
영상 속 이상민은 "수근이의 모든 재산을 아내에게 올인했다. 수근이는 돈 한 푼도 없다"라면서 모든 재산을 아내 명의로 한 이수근에 대해 이야기 했다.
이를 들은 탁재훈은 "그래야만 이혼을 안 당하니까?"라고 하자, 이수근은 어이없다는 듯 웃어 보인 뒤 "난 그 전 형수들을 다 안다"라고 해 웃음을 안겼다.
이어 이수근은 "이혼의 80% 이상은 남자가 계속 살려고 하면 이혼할 리가 없다"라면서 "여자는 가족이란 끈을 쉽게 못 놓는다"라며 이혼에 대해 이야기 했다. 그러면서 이수근은 탁재훈을 향해 "형이 살려고 했으면 살 수 있지 않았나"라고 물었고, 이상민은 "그래도 안 돼서 이혼한 거다"라고 했다. 탁재훈은 훅 들어온 난이도 극상 질문에 입을 닫아 웃음을 자아냈다.
이어 이수근은 "옛날에 이혼은 방송도 못 했다. 이 사람들은 영구 퇴출이었다. 시대가 좋으니까 서장훈이 '이혼숙려캠프' MC를 한다"라면서 갑자기 극대노해 웃음을 안겼다. 그러면서 이수근은 "내가 진짜 다 이야기해 볼까"라면서 탁재훈, 이상민과 관련해 폭로를 예고해 시선을 집중시켰다.