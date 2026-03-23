"형, 그냥 가만히 계세요" 강한 불만 표출→김동완 측 즉각 반박…"매니저 퇴사 당시 법카 문제 갈등→관계 악화" 예측(연예뒤통령)

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[스포츠조선 고재완 기자] 신화 멤버 김동완을 둘러싼 전 매니저의 폭로가 이어지며 논란이 확산되고 있다.
A씨는 해당 글에서 김동완의 과거 언행과 관련한 문제를 언급하며 "형, 그냥 가만히 계세요"라는 표현까지 사용하며 강한 불만을 드러냈다.
이에 대해 김동완 측은 즉각 반박에 나섰다. 김동완은 "현재 유포되는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민·형사상 법적 대응을 하겠다"고 밝혔다.
특히 A씨가 주장한 뮤지컬 출연료 관련 내용에 대해서도 의문을 제기했다. 이진호는 "현장 매니저가 출연료를 조율하거나 작품 참여 여부를 결정하는 구조는 아니다"라며 "주장 자체에 현실적인 한계가 있다"고 분석했다.
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이어 "A씨는 당시 현장을 떠났다가 다시 복귀를 요청하기도 했지만 받아들여지지 않았고, 이후 관계가 악화된 것으로 보인다"고 덧붙였다.
논란은 여기서 그치지 않았다. A씨는 글을 삭제한 뒤에도 추가 게시글을 올리며 "할 말이 더 있다"는 취지로 추가 폭로를 암시해 파장을 키웠다.
이진호는 "최근 연예계는 폭로가 나오면 사실 확인 이전에 여론이 형성되는 구조"라며 "누군가는 반드시 피해를 보는 상황이 반복되고 있다"고 지적했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com