"형, 그냥 가만히 계세요" 강한 불만 표출→김동완 측 즉각 반박…"매니저 퇴사 당시 법카 문제 갈등→관계 악화" 예측(연예뒤통령)

기사입력 2026-03-24 06:01


"형, 그냥 가만히 계세요" 강한 불만 표출→김동완 측 즉각 반박…"매니…

[스포츠조선 고재완 기자] 신화 멤버 김동완을 둘러싼 전 매니저의 폭로가 이어지며 논란이 확산되고 있다.

유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 23일 '"형! 그냥 가만 계세요" 김동완 前 매니저 저격 전말 '성시경 용서 후 벌어진 일' [ENG SUB]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이진호는 "김동완의 전 매니저 A씨가 최근 SNS를 통해 공개 저격 글을 올리며 논란의 중심에 섰다"고 밝혔다.

A씨는 해당 글에서 김동완의 과거 언행과 관련한 문제를 언급하며 "형, 그냥 가만히 계세요"라는 표현까지 사용하며 강한 불만을 드러냈다.

이에 대해 김동완 측은 즉각 반박에 나섰다. 김동완은 "현재 유포되는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민·형사상 법적 대응을 하겠다"고 밝혔다.

이진호는 "해당 사안의 일부 사실관계를 확인했다"며 "A씨는 실제 김동완의 전 매니저가 맞지만, 현장 매니저로 근무했던 인물이다. 출연료 협상이나 작품 결정에 직접 관여하는 위치는 아니었다"고 설명했다.

특히 A씨가 주장한 뮤지컬 출연료 관련 내용에 대해서도 의문을 제기했다. 이진호는 "현장 매니저가 출연료를 조율하거나 작품 참여 여부를 결정하는 구조는 아니다"라며 "주장 자체에 현실적인 한계가 있다"고 분석했다.


"형, 그냥 가만히 계세요" 강한 불만 표출→김동완 측 즉각 반박…"매니…
또한 두 사람 사이 갈등의 배경도 언급됐다. 이진호는 "A씨가 퇴사할 당시 양측 사이에 좋지 않은 일이 있었던 것은 확인됐다"며 "회사 법인카드 개인 사용 문제로 갈등이 있었던 것으로 전해진다"고 밝혔다.


이어 "A씨는 당시 현장을 떠났다가 다시 복귀를 요청하기도 했지만 받아들여지지 않았고, 이후 관계가 악화된 것으로 보인다"고 덧붙였다.

논란은 여기서 그치지 않았다. A씨는 글을 삭제한 뒤에도 추가 게시글을 올리며 "할 말이 더 있다"는 취지로 추가 폭로를 암시해 파장을 키웠다.

이진호는 "최근 연예계는 폭로가 나오면 사실 확인 이전에 여론이 형성되는 구조"라며 "누군가는 반드시 피해를 보는 상황이 반복되고 있다"고 지적했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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