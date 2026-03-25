[단독] 아홉, F&F와 7년 전속계약 연장…오디션 프로젝트 그룹 최초

복수의 가요 관계자에 따르면 아홉은 최근 소속사 F&F엔터테인먼트와 7년으로 전속계약을 연장하기로 했다.
아홉은 SBS '유니버스 리그'를 통해 선발된 스티븐 서정우 차웅기 장슈아이보 박한 제이엘 박주원 즈언 다이스케로 구성된 9인조 다국적 보이그룹이다. 이들은 2025년 7월 1일 미니 1집 '후 위 아'를 발표하고 화려하게 데뷔했다.
관계자들에 따르면 당시 아홉 멤버들은 F&F엔터테인먼트와 4년 전속계약을 체결했다. 그런데 계약 종료가 한참 남은 시점에서 멤버 전원 F&F엔터테인먼트와의 계약을 3년 연장, 7년 전속계약을 맺기로 한 것이다.
이는 오디션 프로그램 출신 프로젝트 그룹 중 최초의 사례인 만큼 업계도 뜨거운 관심을 보이고 있다. 워너원 아이오아이 제로베이스원 등 오디션 프로그램을 통해 배출된 그룹들은 일정기간 방송사와 연계된 기획사와 전속계약을 맺고 시한부 활동을 했다. 끝이 정해져 있는 활동이 종료되면 각 멤버들은 원 소속사로 돌아가 새로운 그룹, 혹은 솔로로 재데뷔했다. 그런데 아홉은 7년 정식계약을 체결하면서 시한부 그룹이 아닌, 정식 그룹으로서 새로운 생명력을 갖게된 것이다.
업계는 아홉이 오디션 그룹의 또 다른 가능성을 열 것이라 보고 있다. 종료 시점이 정해진 프로젝트 활동이 아니라, 정식 아티스트로 활동하게 되는 만큼 보다 체계적인 서포트가 가능해진다. 이를 통해 그룹은 역량을 강화하고 더욱 강력한 결속력을 갖게 된다. 결국 더 탄탄한 음악과 콘셉트로 승부할 수 있게 되고, 팬덤을 확장해 글로벌 시장에서 활약할 수 있는 계기가 되는 것이다.
새롭게 다시 태어난 아홉이 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목되고 있다.
아홉은 데뷔 앨범 '후 위 아'로 초동 36만장을 넘기며 역대 보이그룹 데뷔 초동 5위를 기록했다. 또 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해'로는 '더쇼' '쇼챔피언'은 물론 '뮤직뱅크' 1위까지 차지했다. 이 기세를 몰아 아홉은 지난해 11월 미니 2집 '더 패시지'로 초동 38만장을 돌파, 커리어하이를 기록했다. 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'는 공개 한시간 만에 벅스 실시간 차트 1위를 달성했고, '더쇼' '쇼챔피언' '뮤직뱅크' 등 음악 프로그램에서도 1위를 차지했다.