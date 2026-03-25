임윤아X이채민 '폭군의 셰프' 국위선양할까? 세계 3대 방송 시상식 밴프 록키 어워즈 후보 선정

기사입력 2026-03-25 09:33


임윤아X이채민 '폭군의 셰프' 국위선양할까? 세계 3대 방송 시상식 밴프…

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 드라마 '폭군의 셰프'가 세계 3대 방송 시상식 '밴프 록키 어워즈(Banff Rockie Awards)'에 후보로 선정됐다.

1979년 시작된 '밴프 록키 어워즈'는 매년 전 세계 TV·디지털 콘텐츠 수백 편 가운데 가장 뛰어나고 혁신적인 프로그램을 선정하는 시상식이다. 미국 에미상, 모나코 몬테카를로 TV 페스티벌과 함께 세계 3대 방송 시상식으로 꼽힌다. 올해 시상식은 6월 16일 캐나다 밴프에서 열린다.

23일(현지시각) 공개된 2026 후보 명단에는 21개 국 작품이 올랐다. 이 가운데 '폭군의 셰프'는 드라마 시리즈 비영어부문 후보에 올라 캐나다, 대만, 프랑스 등 작품과 경쟁한다. 또 다른 한국 시리즈 '스터디그룹'은 코미디시리즈 비영어부문 후보에 올라 스페인, 네덜란드, 노르웨이 작품 등과 겨룬다. '폭군의 셰프'와 '스터디그룹'은 CJ ENM의 자회사 스튜디오드래곤이 제작했다.


임윤아X이채민 '폭군의 셰프' 국위선양할까? 세계 3대 방송 시상식 밴프…
'폭군의 셰프'는 한국 전통 음식을 결합한 독창적인 서사로 국내외 시청자를 사로잡은 2025년 K-콘텐츠 최고 화제작이다. tvN 방영 시청률 20%를 돌파했고, 2025년 하반기 넷플릭스에서 서비스된 모든 시리즈 가운데 '웬즈데이2' '기묘한 이야기5'에 이어 시청 시간 3위를 기록했다.

'이 드라마의 진짜 주인공은 정교하게 준비된 음식'(포브스) '음식을 언어로 삼아 사랑을 전하는 로맨틱 코미디'(뉴욕타임스)라는 평가와 함께 글로벌 유력 매체의 호평이 이어졌다.

더불어 티빙 오리지널 '스터디그룹'은 아시아 최대 콘텐츠 시상식 AACA(Asian Academy Creative Awards)에서 '스트리밍 오리지널 극영화 부문 최우수 작품상'을 수상하며 K-학원물이 글로벌로 확장된 대표 사례로 꼽힌다. 미국 경제지 포브스가 '탄탄한 완성도와 뛰어난 캐스팅이 돋보이는 작품'이라고 평가했으며 현재 시즌2를 제작 중으로, CJ ENM의 IP 지속가능성을 상징하는 작품이다.

CJ ENM은 지난해에도 드라마 '정년이', 티빙 오리지널 'LTNS', 예능 '텐트 밖은 유럽' 등 총 3편이 후보에 오르며 아시아 콘텐츠 기업 중 최다 후보작을 배출했다.

CJ ENM 관계자는 "한국 음식과 역사를 소재로 한 '폭군의 셰프', K-학원물의 정수를 보여준 '스터디그룹'이 글로벌 시장에서 큰 사랑을 받은 것은 K-콘텐츠의 확장 가능성을 증명한 의미 있는 성과"라며 "권위 있는 시상식에서 인정받게 되어 매우 영광스럽고, 앞으로도 전 세계 시청자의 마음을 움직이는 이야기를 선보여 '글로벌 IP 파워하우스'로 도약할 것"이라고 말했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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