30기 영자, 눈밑지 시술..확 바뀐 외모 "마음고생으로 5kg 빠져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 30기 영자가 눈밑 지방 재배치 시 사실을 고백했다.
26일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트'를 통해 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 30기 마지막 방송 기념 라이브가 진행됐다.
이날 30기 영자는 근황에 대해 "똑같은 일상을 보내고 있다"며 "많은 분들이 눈밑 지방 지적을 많이 해주셔서 갑자기 충동적으로 2주 전에 눈밑 지방 시술을 받고 왔다. 아직 부기가 많이 빠지지 않은 상태"라고 밝혔다. 이어 "이제 (지적 받았던) 레드립도 버리려고 한다"고 덧붙였다.
또한 방송 출연 당시보다 홀쭉해진 모습에 대해 살을 뺐냐는 질문이 이어지자 "얼굴은 부어있는데 (마음고생으로) 너무 힘들어서 살은 빠졌다. 강제로 빠져서 5kg 정도 빠졌다"고 말해 놀라움을 자아냈다.
한편 30기 영자는 마지막 방송에서 30기 영식과 서로를 선택하며 최종 커플이 됐지만, 방송 이후 실제 연인으로 발전하지는 못했다고 밝혔다.
30기 영식은 "최종 커플은 됐고, 한 달 정도 서로 알아봤는데 맞지 않는 부분들이 있어서 각자 길을 가기로 했다"며 "현재 나 같은 경우는 부족한 부분도 이해해 주시는 분과 진지하게 만남을 갖고 있다"고 전했다.
30기 영자는 "방송 스포를 안 하고 싶어서 소개팅 같은 걸 최종 라방 이후에 해놓은 상태라 아직 아무것도 안 하고 있다"며 "소개팅을 실제로 100번까지 해본 건 아닌데 이제는 100번을 채워봐야지 하는 생각이 든다. 많이 해주시면 열심히 해보겠다"고 밝혔다.
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