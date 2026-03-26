서인영, 이혼 2년만에 폭로 "결혼식 때부터 불화 조짐 有..마음이 빨리 식어"

기사입력 2026-03-26 12:45


서인영, 이혼 2년만에 폭로 "결혼식 때부터 불화 조짐 有..마음이 빨리…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 이혼 후 심경을 밝혔다.

26일 서인영의 유튜브 채널에는 '10년만에 복귀한 서인영 악플읽기(진실과 거짓)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

서인영은 결혼, 이혼에 관한 악플을 읽는 시간을 가졌다. 서인영은 "다 예상했던 거 아님? 생각보다 오래 살았네"라는 악플에 "그건 맞는 것 같다. 결혼식 할 때 사람들은 이혼할 줄 알았다고 하더라. 이혼 사실을 알리니까, '인영 씨만 몰랐어. 결혼식 때 사람들은 다 이혼할 줄 알았어'라고 하더라"라며 쓴웃음을 지었다.


서인영, 이혼 2년만에 폭로 "결혼식 때부터 불화 조짐 有..마음이 빨리…
서인영은 "이혼을 하며 인생을 배운 것 같다. 결론은 조용하게 결혼해서 아무것도 안 하는 결혼 생활은 나랑 맞지 않더라. 난 활동을 해야겠더라"라고 떠올리기도. 특히 "처음에 나를 좋아해 주던 그 모습이 계속 갈거라고 생각하지 말자. 변할 수는 있지만 너무 빠르게 바뀌면 내가 준비할 시간이 없다. 내 개인 의견"이라며 의미심장한 말도 전해 눈길을 끌었다.

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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