20기 영식, 채식 순자에 "고집스럽고 튀려는 사람같아" 팩폭(나솔사계)
[스포츠조선 김소희 기자] '솔로민박'에서 '인기남'으로 주목받았던 20기 영식이 24기 순자에 대한 솔직한 첫인상을 털어놨다.
26일 방송된 ENA·SBS Plus 나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(이하 '나솔사계')에서는 '한 번 더 특집'에 출연한 솔로남녀 10인이 첫 데이트를 통해 서로를 알아가는 모습이 그려졌다.
이날 20기 영식은 17기 순자, 24기 순자, 25기 순자, 27기 현숙의 선택을 받아 단체 데이트를 진행했다. 이후 그는 네 명의 솔로녀들과 차례로 1:1 대화를 나누며 보다 깊은 이야기를 이어갔다.
특히 20기 영식은 채식주의자인 24기 순자의 첫인상에 대해 솔직한 속내를 밝혀 이목을 집중시켰다. 그는 "방송을 끝까지 보진 않았지만, '채식만 한다'고 단호하게 말씀하셔서 고집이 센 분이라고 생각했다"고 직설적으로 털어놨다. 이어 "죄송스럽긴 한데, 튀려고 하는 사람처럼 보였다"고 덧붙여 주변을 놀라게 했다.
다만 그는 곧 "지금 직접 대화를 나눠보니 그런 분이라기보다는, 사람을 만나기 위해 진심으로 나오신 것 같다는 느낌을 받았다"며 자신의 선입견을 일부 거두는 모습을 보였다.
이에 24기 순자는 씁쓸한 표정으로 "이미지가 안 좋았네"라고 웃어 보이며 복잡한 심경을 드러냈다.
영식은 "제가 고기를 먹는데 채식주의자시니까 '넌 고기 먹으면 안 돼'라고 하실 것 같았다"고 덧붙였고, 순자는 "그 부분이 저도 속상하다. 하지만 그렇지는 않다"며 오해를 바로잡았다. 이어 "그 이미지가 크고 부정적인 건 알고 있지만, 그건 제 일부일 뿐"이라며 "그것만으로 저를 판단하지 않고, 다른 매력도 봐주셨으면 좋겠다"고 진심 어린 속내를 전했다.
다만 순자는 데이트 이후 제작진과의 인터뷰에서 "자존심이 상했다"면서 "정말 김빠졌다. 저를 더 좋아해주고 귀하게 대해주는 사람이 있을 것 같다. 지금 노선을 잃은 것 같다"라고 아쉬움을 전했다.
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