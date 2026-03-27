오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못자"

최종수정 2026-03-27 18:25

오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 오윤아가 수면제를 끊고 힘들어하는 아들 송민 군을 보고 안타까워했다.

27일 'Oh!윤아' 채널에는 '오윤아 아들 송민 근황 대공개'라는 제목의 영상을 공개했다.

오윤아는 송민 군의 졸업을 기념, 언니 가족과 발리 여행을 떠났다.

오윤아는 호텔 근처 바닷가에서 휴식을 취하는 송민 군을 보며 "어렸을 때부터 특성상 조용한 곳을 가야 했다. 남에게 피해를 주면 안 돼서 많은 호텔을 가보지 못했다. 근데 여긴 붐비지도 않고 호텔 분위기도 너무 좋다"라고 말했다. 이어 "위고비를 해서 살이 빠지긴 했는데 아직은 좀 뚱뚱하다"라며 걱정하기도 했다.


오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못…
다음날 아침, 오윤아는 쌔근쌔근 잠든 송민 군을 보며 "아직도 꿈나라다. 불쌍한 우리 아들, 밤에 잠을 못 잔다"라며 안타깝게 바라봤다. 이어 "요즘에 살이 많이 찌고 아침에 활동을 잘 못해서 수면제를 끊었다. 학교 다닐 때는 어쩔 수 없이 진정제와 수면제를 먹었는데 지금은 다 끊었다. 밤에 자는 걸 너무 힘들어하는데 잘 버텨봐야겠다"라고 말했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼, 슬하에 송민 군을 뒀지만 2015년 이혼했다. 발달장애가 있는 송민 군을 홀로 양육 중이며 개인 채널 'Oh!윤아'를 운영 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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