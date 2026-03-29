씨야, 오해 풀고 15년만 화해…소속사까지 차렸다 "다시는 안 헤어져"

기사입력 2026-03-29 11:18


씨야, 오해 풀고 15년만 화해…소속사까지 차렸다 "다시는 안 헤어져"

[스포츠조선 이우주 기자] 씨야 멤버들이 오해를 풀고 다시 만났다.

남규리의 유튜브 채널에서는 29일 '그럼에도 우린 씨야입니다♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

남규리는 이보람, 김연지를 만나기 전 설레는 마음을 드러냈다. 남규리는 "마지막 앨범이 나온 게15년 전? '슈가맨' 나온 게 6년 전이었다. 15년 만에 저희가 씨야 앨범을 내게 됐는데 제가 언니지 않냐. 이번에는 정말 멋지게 꾸려나갈 생각이다. 어느 누구의 방해 없이. 그리고 제가 언니니까 오늘은 연지랑 보람이한테 맛있는 밥을 살 생각"이라고 밝혔다.

오랜만에 만난 멤버들은 어색함과 반가움을 드러내며 서로를 껴안았다. 재결합이 오래 걸린 이유에 대해 이보람은 "그때 당시 회사가 다르고 저희가 주체적으로 뭔가 할 수 있는 상황이 안 되다 보니까 이게 쉽지가 않구나. 어려운 일이구나. 씨야는 다시 모이기 어렵겠다고 포기하고 있었던 부분이 있는데 언니랑 만나서 얘기를 해보니까 그런 상황들이 아니었다. 이번에 저희가 조금 주체적으로 할 수 있는 상황을 만들어보면 좋겠다 싶었다"고 밝혔다.


씨야, 오해 풀고 15년만 화해…소속사까지 차렸다 "다시는 안 헤어져"
이에 세 사람은 의기투합해 소속사까지 차렸다고. 대표가 된 남규리는 "많은 시간들을 거쳐서 마음을 모으게 됐다. 씨야 주식회사를 만든 거고 각자 멤버들도 다 회사 임원들이 됐다"고 밝혔다.

이보람은 "씨야가 이렇게 다시 만나게 될 줄은 정말 몰랐다. 우리는 안 되나 보다 이런 생각을 많이 해서 지금도 꿈만 같다"고 재결합 심경을 밝혔다.

남규리는 "우리의 이유가 아닌 다른 이유들에 의해서 결국 관계가 이렇게 되고"라며 "씨야를 할 때 정말 진심이었다. 다시 만나보니까 우리 셋은 다를 게 없더라"라고 밝혔다.

이어 "우리에 대한 이야기들은 지금부터라고 생각하고 이제 언니로서, 씨야의 리더로서 다시는 우리가 헤어지거나 후회하는 일 없이 (노력하겠다)"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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