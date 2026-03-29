izi 출신 배우 김준한, '응급실' 저작권료 밝혔다 "20년째 상위권, 삶에 꾸준히 보탬"(주말연석극)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김준한이 밴드 izi 시절을 떠올리며 히트곡 '응급실' 저작권료에 대해 솔직하게 밝혔다.
28일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 "오늘 토크 못 빠져나와… 유바리토크바리 | 영업 30일차 | 이종원 장다아 김준한 (EN)"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이번 방송에는 영화 '살목지'의 주연 배우 김준한과 이종원, 장다아가 출연해 다채로운 이야기를 나누며 시청자들의 관심을 모았다.
특히 이날 영상에서는 밴드 izi의 드러머로 활동했던 김준한과, 고등학교 시절 밴드부에서 활동한 경험이 있는 이종원이 '드러머'라는 공감대를 형성하는 장면이 눈길을 끌었다. 김준한은 과거를 떠올리며 밴드의 대표곡 '응급실'을 15년 만에 드럼 연주와 함께 선보였다. 한동안 손에서 놓았던 드럼 스틱을 다시 잡은 그는 "오랜만이라 조금 어색하다"고 말했지만, 연주가 시작되자 몸이 먼저 리듬을 기억하는 듯 자연스럽게 연주해 현장을 술렁이게 만들었다. 유연석과 이종원, 장다아는 예상치 못한 무대에 감탄하며 박수를 보냈고, 유연석은 "그냥 나온다, 옛날 생각 난다. 오리지널을 듣다니!"라며 뜨거운 반응을 보였다.
또한 김준한은 '응급실' 저작권료에 대해서도 솔직하게 털어놓았다. 유연석이 "노래방 순위가 100위권 밖으로 밀려났더라"고 농담하자, 김준한은 "오해다. 아직도 20위권 안이다"라며 단호하게 답했다. 이에 유연석은 "아침마다 검색하냐, 주식 차트 보듯 보는 거냐"라며 놀려 웃음을 자아냈다. 실제로 제작진 확인 결과, 3월 15일 기준 '응급실'은 상위 5위에 이름을 올리며 현장을 다시 한 번 술렁이게 했다.
유연석이 "죄송하다"고 사과하자, 김준한은 "스테디셀러다. 제가 알기로 20년 내 100위권 밖으로 밀려난 적은 없다"며 자신감을 드러내 웃음을 안겼다. 이종원이 노래방 저작권료에 대해 궁금해하자, 김준한은 "가랑비에 옷 젖듯이 계속 삶에 보탬이 된다"며 너스레를 떨었고, 유연석은 "'응급실'로 건물주 되는 거냐"라며 거들어 폭소를 자아냈다.
한편 영화 '살목지'는 정체불명의 형체가 로드뷰에 포착된 이후, 이를 재촬영하기 위해 저수지를 찾은 촬영팀이 미지의 존재와 마주하며 벌어지는 이야기를 담았다. 영화는 오는 4월 8일 개봉한다.