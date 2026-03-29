그리, 새엄마 받아들였다 "전역 후 '누나' 대신 '엄마' 호칭 바꿨다..미루고 미뤘는데"
[스포츠조선 조지영 기자] 가수 그리가 새어머니를 받아들인 과정을 털어놨다.
지난 28일 방송된 KBS2 '살림남'에는 스페셜 게스트로 가수 그리가 출연했다.
이날 오프닝에서 그리는 아버지 김구라를 언급하며 사람들의 관심을 모았다. 그는 "아버지께 '살림남' 나간다고 했더니 VCR 출연이냐고 물으시더라. (그렇다면) 도와주겠다고 하셨다"고 밝힌 뒤, "옛날에 저를 많이 이용하셔서 그런지 자진해서 말씀하시더라"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
뿐만 아니라 아버지, 새어머니, 동생과의 일본 디즈니랜드 가족 여행 소식을 전하며 돈독한 가족 분위기를 드러내기도 했다.
특히 그리는 전역 후 달라진 가족 관계를 고백했다. 그는 새엄마에 대해 "전역하는 날부터 '엄마'라고 호칭을 바꿨다. 그 전까지는 '누나'라고 했다"며 "미루고 미루다가 '엄마라고 불렀어야 됐는데 너무 늦어서 죄송하다'고 문자를 보냈다. 조금만 용기 내니까 가족이 화목해지더라. 많은 걸 느꼈다"고 털어놨다.
이에 MC 은지원은 "완전 '살림남' 소재"라며 감탄했고, 박서진은 "저도 살짝 낄 수 있냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
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