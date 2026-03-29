공효진♥케빈오, 나란히 등장 '시선 집중'..."결혼 15주년 기분 어떨까"
[스포츠조선 조윤선 기자] 공효진·케빈오 부부의 투샷이 공개됐다.
28일 유튜브 채널 '천개미이천희'에는 '이천희♥전혜진, 눈물의 15주년 깜짝 결혼기념일 파티'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이천희는 결혼 15주년을 맞아 깜짝 파티를 준비했다.
이날 이천희는 전혜진 몰래 절친들을 초대해 결혼 15주년 기념 깜짝 파티를 열었다. 두 사람의 절친인 공효진은 파티에 참석했으며, 남편 케빈오와 함께 영상 편지도 남기며 의리를 과시했다.
다정한 모습으로 카메라 앞에 선 공효진과 케빈오는 "15주년 축하한다"며 진심 어린 축하 인사를 전했다. 이어 공효진은 "15주년 되면 어떤 기분인지 모르겠다. 지금 어떤 기분이냐"며 "시간이 너무 훌렁 간 것 같냐. 아니면 '여기까지 오느라 고생했다'인 거냐. 우리가 가봐야 알겠지만"이라고 말했다.
그러면서 "(딸) 소유가 초등학교 들어갈 때 한글을 모른다고 했나, 시계를 못 본다고 했나. 아무튼 되게 걱정했던 거 같은데 15주년이라는 게 소유의 나이가 이야기해 주는 거 같다. 훌륭한 딸을 키워냈다"며 절친으로서 흐뭇한 마음을 드러냈다.
또한 케빈오는 깜짝 파티를 준비한 이천희를 향해 "형 진짜 멋있다. 로맨틱하다"며 감탄했다.
한편 공효진은 2022년 10세 연하의 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다.
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