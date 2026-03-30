[인터뷰①]씨야 "15년만 재결합, 고향집 돌아간 기분…꿈만 같아"

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 씨야가 15년 만에 재결합한 소감을 밝혔다.
먼저 재결합 소감부터 밝혔다. 김연지는 "오랜만에 찾아왔는데 기다려주신 팬분들께 감사하다. 그런 만큼 좋은 이야기로 보답드려야겠다는 생각이 든다. 설렌다"고 말했다.
이보람 역시 "꿈만 같다. 팬분들 덕분에 다시 찾아올 수 있었다"고 했고, 남규리는 "생각하지 못했던 일이지만 운명처럼 느껴진다. 데뷔 초가 떠오른다"고 돌아봤다.
이어 "그러다 우연히 보람 씨에게 MR을 빌리려고 전화했다가 이야기가 이어졌고, 연지에게도 연락이 닿았다"고 설명했다.
그러면서 "각자 소속사가 있어 현실적인 어려움이 있었지만, 셋이 모여 이야기를 나누다 보니 해결할 수 있겠다는 생각이 들었다. 프로듀서분들도 응원해주시고 이해해주셨다"며 "그 과정 자체가 우연 같으면서도 운명처럼 느껴졌다. 그래서 더 감동적이었다"고 덧붙였다.
15년 만에 다시 함께 선 녹음실에서의 시간도 돌이켰다. 김연지는 "각자 솔로 활동을 하다 보니, 세 목소리가 다시 합쳐졌을 때 감동이 컸다. 화합이 잘 되는 목소리라는 걸 다시 느꼈고, 그 자체로 기뻤다"고 말했다.
남규리는 "지난 시간들을 돌아보게 됐고, 가사에 담긴 '앞으로 나아가야 한다'는 메시지에 대한 공감이 컸다"며 "꽃이 피는 시기를 지나 단단한 나무로 자라야 하는데, 그 시간을 버텨온 것에 대한 감정이 북받쳤다. 녹음실에서 셋이 마주하니 만감이 교차했다"고 털어놨다.
이어 "어릴 때의 기억들도 스쳐 지나갔고, 각자의 시간 속에서 쌓인 감정과 성찰이 자연스럽게 느껴졌다. 녹음 시간은 길지 않았지만, 예전처럼 각자의 파트를 잘 소화해냈다"고 덧붙였다.
이보람은 씨야의 재회를 '고향'에 비유했다. 이보람은 "혼자 살면 편하긴 하지만, 씨야로 모여 녹음하니 오랜만에 고향집에 돌아간 느낌이었다"며 "언니들이 노래하는 걸 듣고 그 위에 제 목소리를 얹는 과정 자체가 너무 행복했다"고 고백했다.
데뷔 20주년에 대해서도 이보람은 "20주년을 기다려주신 분들은 결국 팬분들"이라며 "팬분들에게 '우리가 무엇을 할 수 있을까' 고민했고, 우리의 다짐을 들려드리고 싶었다"고 밝혔다.
남규리는 해체 이후인 2020년 2월 JTBC '투유 프로젝트-슈가맨3'에 함께 나갔던 시절을 회상하며 "슈가맨' 이후에도 팬들은 계속 같은 자리에서 기다리고 있었다"며 "여러 상황 때문에 앨범으로 이어지지 못했는데도 그 자리에 그대로 있어준다는 걸 느끼고 울컥했다"고 애틋한 마음을 드러냈다.
씨야는 30일 오후 6시 신곡 '그럼에도 우린'을 각종 음원사이트를 통해 발표한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com