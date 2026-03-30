[공식] '도수코' '프런코' 이을 패션 서바이벌 '킬잇' 5월 첫방송..장윤정→'하정우♥' 차정원 멘토 합류

[스포츠조선 조지영 기자] tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'이 대한민국을 열광시킬 차세대 패션 크리에이터를 찾는 서바이벌을 본격 시작한다.
tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 패션계에서 가장 '아이코닉'한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다. 이에 사전 공개 모집을 통해 선정한 참가자들에게도 기대가 모이는바, K패션을 이끄는 대표적인 트렌드 아이콘들이 총출동할 예정이다. 다재다능하면서도 크리에이티브 한 면모를 가진 다양한 참가자들이 그들의 능력을 선보인다고.
이와 함께 현존 최강 패션 심볼들이 의기투합한다고 해 기대를 한층 높인다. 장윤주, 이종원, 투모로우바이투게더 연준, 차정원, 신현지, 안아름, 양갱이 멘토 군단으로 등장하는 것.
대한민국 패션계를 상징하는 엘리트 모델인 장윤주, 글로벌 패션계가 주목하는 대세 배우인 이종원, 나아가 GEN-Z 사복 패션의 아이콘으로 통하는 연준, '인간 핀터레스트'라는 별명으로 패션 씬을 흔드는 뉴웨이브 차정원과 '도전 수퍼모델 코리아 시즌4'의 우승자이자 워너비 톱모델 신현지, 패션 모델이자 KPOP 아이돌 스타일리스트 출신의 비주얼 디렉터 안아름, 뻔함을 거부하는 개성파 스타일리스트이자 패션 크리에이터 양갱까지 합세하여 차세대 스타일 아이콘의 탄생을 견인할 예정이다.
무엇보다 '도전! 수퍼모델 코리아' 시리즈, '프로젝트 런웨이 코리아' 시리즈 등으로 패션 서바이벌 예능계에서 독보적인 행보를 걸어온 서바이벌 IP 명가 CJ ENM이 최근 스타일 크리에이터 중심으로 움직이고 있는 업계 트렌드에 발맞춰 기획한 신작이라는 점에서도 기대감이 모인다. 이에 '킬잇' 측은 "'킬잇'은 현시점 패션계에서 가장 아이코닉한 인물을 발굴하기 위한 프로젝트이다. K-패션을 대표하는 얼굴이 탄생하는 생생한 현장을 기대하셔도 좋다"라고 전했다.
한편, 대한민국을 열광시킬 차세대 패션 크리에이터를 찾는 프로젝트 tvN 새 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'은 2026년 5월 첫 공개 예정이다.