'이규혁♥' 손담비, 母에 '강제 삭발' 당해도 인기 폭발..졸업사진 공개 ('백반기행')

기사입력 2026-03-30 09:32


'이규혁♥' 손담비, 母에 '강제 삭발' 당해도 인기 폭발..졸업사진 공…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 손담비가 '인기 폭발' 학창 시절 사진을 공개했다.

29일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행(이하 '백반기행')'에는 손담비가 출연했다.

이날 허영만은 손담비에게 "방과 후 학교 교문 앞에 남학생들이 손담비 씨를 만나기 위해 줄 서 있지 않았나"라고 물었다. 이에 손담비는 "여고였는데 옆 학교 남학생들이 축제 때 많이 왔다. 마을버스 정류장에서 기다리고 있기도 했다"라고 말했다.


'이규혁♥' 손담비, 母에 '강제 삭발' 당해도 인기 폭발..졸업사진 공…
손담비는 "저희 엄마가 진짜 엄해서 머리도 잘렸다. 가위로 내 머리를 삭발했다. 통금시간이 6시였는데 누가 6시에 들어가나"라며 엄했던 집안 분위기도 떠올렸다. 또 "저를 기다린 남학생들도 엄청 봉변을 당했다. 엄마가 물을 뿌렸고 소리도 질렀다. 엄마는 길동에서 유명하시다. 아주 힘든 중고등학생 시절을 보냈다"라며 헛웃음을 터트렸다.

한편 손담비는 지난 2022년 5월 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 결혼, 시험관 시술을 통해 딸 해이 양을 얻었다.

joyjoy90@sportschosun.com

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