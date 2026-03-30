허각, 8등 굴욕 딛고 드디어 '1등들' 1등…'슈스케2' 이후 16년 만 트로피

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[스포츠조선 정빛 기자] '슈퍼스타K2' 우승자 허각이 사활을 건 무대로 '1등들'에서 마침내 첫 '1등' 트로피를 품에 안았다.
이날 허각은 '맞짱전' 첫 상대로 자신을 여러 번 꺾었던 '천적' 이예지를 지목했다. "제대로 된 경연곡을 보여주겠다"며 무대에 오른 허각은 들국화의 '그것만이 내세상'을 선곡, 허각의 저력을 과시했다. "결승전급 선곡"이라는 고막들의 감탄 속에 그는 완벽한 가창력으로 기선을 제압하며 가뿐히 승리를 거머쥐었다.
이어지는 대결은 이미 트로피를 보유한 강력한 우승 후보 이예준과의 맞대결이었다. 이때 이예준이 그 누구도 예상하지 못한 허각의 노래를 선곡해 정면 승부를 걸어오자 현장은 소름으로 가득 찼다. 자신의 곡이 경연에서 울려 퍼지는 모습에 감격한 허각은 눈시울을 붉히며 "내 노래가 나올 줄은 몰랐다. 제대로 멘탈이 흔들렸다"고 고백해 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.
마침내 1등 트로피와 '끝장전' 진출권을 동시에 획득한 허각은 트로피에 입을 맞추며 벅찬 감격을 드러냈다. 그는 "찰나의 순간에 16년 전 오디션에서 1등 했던 그 기분이 떠올랐다"며 "다시 오지 않을 그때의 기분을 '1등들' 덕분에 다시 느껴서 정말 행복하다"고 울컥하는 소감을 전했다.
손승연, 이예준에 이어 세 번째로 끝장전 티켓을 거머쥔 허각. 이제 남은 끝장전 티켓은 단 한 장뿐이다. 벼랑 끝에 몰린 다른 가수들의 전의가 불타오르는 가운데, 사활을 걸어야 할 다음 라운드에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.
1등들의 끝없는 도전과 한계 없는 무대가 쏟아지며 도파민을 폭발시킨 MBC 오디션 끝장전 '1등들'은 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com