'퐁피두센터 한화', 6월 4일 개관…개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들' 통해 피카소 작품 등 선보여

기사입력 2026-03-30 10:49


'퐁피두센터 한화', 6월 4일 개관…개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들…
[스포츠조선 김소형 기자] '퐁피두센터 한화'<사진>가 오는 6월 4일 개관한다.

한화문화재단과 프랑스 퐁피두센터의 파트너십으로 서울 여의도 63빌딩에 설립된 미술관은 지난 2월 말 준공 이후 내부 인테리어 및 개관 준비를 거쳤다.

프랑스의 국립근현대미술관이자 복합문화공간인 퐁피두센터는 파블로 피카소, 바실리 칸딘스키, 앙리 마티스, 마르크 샤갈, 소니아 들로네 등 모더니즘과 동시대 미술의 대표작을 포함한 방대한 컬렉션으로 잘 알려져 있다. 퐁피두센터 한화는 향후 4년간 퐁피두의 세계적 소장품을 기반으로 한 기획전을 연 2회씩 개최한다. 퐁피두 소장품 전시 이외에도 한국 및 글로벌 동시대 미술에 초점을 맞춘 자체 기획전을 연 2~3회 선보이며, 국제적 미술사 흐름과 오늘날의 담론을 한국의 문화적 맥락속에서 새롭게 연결하는 프로그램을 이어갈 계획이다.

과거 아쿠아리움이 있던 63빌딩 별관을 전면 리모델링한 '퐁피두센터 한화' 건물은 각 500평 규모의 메인 전시실 2개를 갖춘 미술관으로 새롭게 재탄생했다. 기존 구조를 과감히 비워내 낮에는 자연광이 깊숙이 스며들고, 밤에는 도심으로 빛이 퍼져 나가는 '빛의 상자' 콘셉트를 건축적으로 구현했다. 외관은 63빌딩의 수직성과 대비되는 수평적 '빛의 띠' 형태와, 전통 기와의 곡선을 연상시키는 반투명 이중유리 외피가 특징이다. 설계는 루브르박물관리노베이션, 엘리제궁, 인천국제공항 프로젝트 등을 맡았던 프랑스 건축의 거장 장-미셸 빌모트가 담당했다.

6월 4일 개막하는 개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들(The Cubists: InventingModernVision)'은 20세기 미술의 전환점을 이룬 예술 운동 큐비즘(입체주의)에 주목한다. 모던아트의 새로운 시각을 연 큐비즘을 통해 퐁피두센터 한화의 '새로운 시작'을 알리는상징성을 담고 있다. 파블로 피카소, 조르주브라크, 페르낭레제, 후안 그리스, 소니아&로베르들로네 등 큐비즘 대표 작가를 비롯해 알베르글레즈, 아메데오장팡, 나탈리아곤차로바 등 국내에서 접하기 어려웠던 작가들도 소개된다. 총 40여 명에 이르는 다양한 작가들의 회화와 조각 90여 점을 8개 섹션으로 나눠 선보이며, 그동안 국내에 공개되지 않았던 흥미로운 작품들이 다수 포함된다. 특히 한국에 소개된 적 없던 피카소가 직접 제작한 대형 발레 무대막이 최초 공개된다.

특별 섹션 'KOREA FOCUS' 에서는 20세기 전반 한국 근대예술 형성 과정에서 파리가 지녔던 상징적, 문화적 의미를 재조명한다. 서구의 입체주의 사조와 당시 한국의 미술, 사진, 문학, 무용 등 다양한 예술 분야의 교차점을 입체적으로 살펴보며, 큐비즘 이후 아방가르드 운동이 한국 근현대미술에 어떻게 이어졌는지 조명한다.

퐁피두센터 한화는 개관 후 4년간 퐁피두센터 소장품에 기반한 20세기 모던아트의 주요 흐름을 조명하는 동시에, 아방가르드의 혁신성, 매체와 장르의 다양성을 반영한 다채로운 전시 프로그램을 전개할 계획이다.

로랑 르봉 프랑스 퐁피두센터장은 "미술관은 단지 그 건물만으로 정의되지 않으며, 전 세계와 나눌 수 있는 정신과 가치, 전문성이 곧 미술관의 본질을 이룬다"면서"퐁피두센터 한화의 개관은 우리 미술관 역사에서 중요한 이정표이자, 역동적인 한국 문화예술 현장과 새로운 관람객을 만나는 뜻깊은 기회가 될 것" 이라고 말했다. 한화문화재단 이성수 이사장은 "퐁피두센터 한화는 예술과 기술, 미래가 연결되는 열린 미술관으로서 서울의 일상 속에서 세계적인 아트 컬렉션과 만나는 새로운 경험을 선사할 것"이라며, "재단의 뉴욕 전시공간 '스페이스 제로원'과 함께 한국 문화가 세계와 만나는 새로운 지평을 열어가겠다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

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