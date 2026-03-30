이혁재, 20대 기자 ‘반성’ 질문에 폭발 “당신 7살때 일어난 일…더 이상 어떻게 하나”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 여러 사회적 물의로 방송가를 떠난 개그맨 이혁재가 최근 국민의힘 청년 정치인 오디션 프로그램의 심사위원으로 참여하며 불거진 자격 논란에 대해 직접 입을 열었다.
이에 대해 이혁재는 "이미 방송계를 떠난 지 4년이 넘은 자연인"임을 강조하며, "국민 세금을 받는 사람도, 대중의 사랑을 먹고 사는 공인도 아닌데 과거의 잘못을 이유로 활동을 막는다면 나는 어디 가서 살라는 것이냐"고 반문했다.
그는 취재 과정에서 겪은 당혹스러운 일화도 공개했다. 그는 한 20대 기자가 "왜 반성하지 않느냐"고 몰아세운 것에 대해 "당신이 일곱 살 때 일어난 일이다. 더 이상 어떻게 해야 하느냐"고 답했다며 답답함을 토로했다.
그는 "내가 만약 좌파 성향의 연예인이었다면 지금과 같은 잣대를 들이댔을지 의문"이라며, 특정 매체들이 자신의 보수적 성향과 과거 사건을 결부시켜 보도하는 점을 비판했다.
당초 이 씨는 당에 민폐를 끼치지 않기 위해 사퇴 의사를 밝히기도 했으나, 당 지도부의 독려로 심사를 마쳤다고 설명했다. 이어 "사무총장과 공관위원장 등이 문제없으니 참석해달라고 배려해준 덕분에 소임을 다할 수 있었다"며 감사를 표했다.
마지막으로 이 씨는 오디션 현장에서 발생한 부적절한 상황들에 대해 "휴대폰이라도 던졌을 것"이라며 강도 높은 쓴소리를 덧붙이는 한편, 과거의 낙인이 아닌 현재의 능력으로 평가받고 싶다는 간절한 마음을 전했다.
이혁재는 지난 2010년 인천의 한 룸살롱에서 종업원을 폭행한 사건으로 방송 활동을 중단한 바 있으며, 이후에도 끊임없는 금전 문제에 휘말려왔다.
지난해에는 3억 원을 빌린 뒤 갚지 않아 사기 혐의로 피소됐으며, 2017년과 2015년에도 각각 억대 채무 관련 민사 소송과 형사 고소에 휘말리는 등 '상습 채무 논란'의 중심에 서 왔다.
tokkig@sportschosun.com