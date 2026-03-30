'아침마당' 엄지인 "임영웅, 게스트로 모시고파…유튜브 콘텐츠에 나와줬으면"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] KBS 아나운서 엄지인이 '아침마당' 유튜브 콘텐츠에 가장 초대하고 싶은 게스트로 가수 임영웅을 꼽았다.

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엄지인은 30일 서울 영등포구 여의도 KBS 본관에서 열린 KBS1 '아침마당' 개편 기자간담회에서 "5월부터 유튜브 콘텐츠를 하게 되면 꼭 임영웅 씨를 게스트로 모시고 싶다"라고 했다.

1991년 첫 방송된 '아침마당'이 방송 35년여 만에 '시청자 참여', '재미', '디지털 확장'을 기치로 내걸고 개편에 나섰다. 요일별 특화 포맷 도입과 디지털 콘텐츠 강화를 골자로 하는 개편안을 시행하겠다는 의미다.

'아침마당'의 안방마님 엄지인의 파격 변신도 이목을 집중시킨다. KBS 간판 아나운서로서 오랜 기간 '아침마당'을 지켜온 그는 방송에서는 품격 있는 진행을 선보이되, 디지털에서는 부캐릭터 '엄영자'로 180도 다른 모습을 보여준다.

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엄지인은 "제가 '아침마당'에 다시 돌아온 지가 3년 됐다. 회사에 입사한 지는 벌써 20년 됐는데, KBS 교양국을 대표하는 프로그램 '아침마당'이 제가 회사에 있으면서 20년간 기자회견을 자주 한다는 것부터가 크게 변화하고 있다는 걸 느끼고 있다. 시대의 흐름이 바뀌면서 '아침마당'도 바뀌고 있구나 싶었다. 오늘 개편 후 첫 녹화를 했는데, 이질감이 느껴질 정도로 바뀌지 않았다. 시청자 분들과 적극적으로 소통하고 과감히 시도해 볼 수 있는 방법을 고려해 봤다"고 전했다.

이어 새롭게 선보일 유튜브 콘텐츠 '영자점빵'에 대해서도 "'아침마당'에 대단한 게스트 분들이 오셨다 가시지 않나. 사전 인터뷰 때도 재밌는 에피소드가 많은데, 생방송 때 다 전하지 못할 때가 많아서 유튜브 콘텐츠로 만들어보면 어떨까 싶었다. 그런 차원에서 PD님께서 무거운 총대를 매주셨다"고 설명했다.

마지막으로 목표 시청률에 대해 "많은 분들이 시청률에 대해 말씀을 하시는데, 저희는 화제성 지수도 따로 챙기고 있다"며 "이번 개편을 통해 TV 생방송에선 주 시청자 분들과 소통해 나갈 예정이고, 유튜브를 통해 젊은 층의 시청자 분들과 가까워지고 싶다. 5월부터 유튜브 콘텐츠를 하게 되면 꼭 임영웅 씨를 게스트로 모시고 싶다"고 강조했다.

한편 KBS1 '아침마당'은 평일 오전 8시 25분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com