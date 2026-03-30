황석희, 성범죄 전과 논란에 ‘법적 카드’ “사실 다르면 바로 대응”
[스포츠조선 조민정 기자] 번역가 황석희의 과거 성범죄 전력 보도가 나온 가운데 직접 입장을 밝히며 대응에 나섰다.
황석희는 최근 불거진 논란과 관련해 자신의 SNS를 통해 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라고 밝혔다. 이어 "보도 내용 중 사실과 다른 부분이나 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 있을 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 덧붙였다.
앞서 30일 오전 디스패치 보도에 따르면 황석희는 2005년과 2014년 강제추행, 준유사강간 등 혐의로 기소돼 각각 유죄 판결을 받은 전력이 있는 것으로 전해졌다. 해당 보도 이후 온라인을 중심으로 논란이 빠르게 확산됐다.
황석희는 영화 '데드풀', '스파이더맨', '웜바디스' 등 다수 작품 번역으로 대중적 인지도를 쌓아왔다. 최근에는 에세이 출간과 강연, SNS 활동을 통해 대중과 소통하며 '멘토' 이미지로 주목받았다.
금번 논란과 관련, 황석희가 법적 대응 가능성을 시사하면서 향후 추가 입장과 대응 여부에도 대중들의 관심이 쏠리고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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