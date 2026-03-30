'현아♥' 용준형, 전속계약 해지 통보 "수년간 참았지만 신뢰 깨졌다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 용준형이 소속사에 전속계약 해지를 통보했다.

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30일 용준형은 자신의 SNS를 통해 소속사와의 전속계약 해지와 관련해 입장을 밝혔다. 그는 "저는 소속사와의 전속계약과 관련하여, 계약상 주요 의무가 장기간 이행되지 않은 상황에 대해 여러 차례 시정을 요청해왔습니다. 그러나 해당 문제는 수년간 개선되지 않았고, 신뢰관계를 유지하기 어려운 상황에 이르렀다고 판단했습니다"라고 밝혔다.

이어 "2026년 3월 12일부로 관련 법률에 근거하여 전속계약 해지를 통보하였으며, 현재까지 이에 대한 별도의 회신은 없는 상태입니다"라면서 "저는 해당 계약이 적법하게 종료되었다고 보고 있으며, 향후 활동은 독립적으로 이어갈 예정입니다"라고 밝혔다.

용준형은 지난해 소속사 블랙메이드와의 갈등을 밝힌 바 있다. 블랙메이드는 빅플레닛메이드엔터의 자회사 개념의 레이블이다.

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당시 용준형은 "작년 앨범 발매 당일 갑자기 불러서 사업체가 늘어서 레이블 정리해야 한다며 계약을 아무런 조건 없이 해약해준단다"면서 "이해할 수 없고 당황스럽다 했더니 갑자기 다시 잘해보자. 그러더니 한두 달 사이에 일방적으로 회사를 나가라. 근데 내가 승인한 적도 얘기한 적도 없는 유통사에서 투자받은 돈과 회사가 책정한 손해금액을 내라. 이유는 계약서에 있는 이것저것 얘기하는데 계약 이후 위배되는 일은 한 적이 없어서"라고 소속사의 행태에 대한 의문을 제기했다.

한편 용준형은 지난 2024년 10월 가수 현아와 열애 9개월 만에 초고속 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com