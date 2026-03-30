'30기 영자와 결별' 영식, ♥미모의 여친 공개→럽스타 시작 "오빠 이제 운전 잘해요"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 30기 영식이 미모의 여자친구를 공개하며 달달한 근황을 전했다.

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영식은 30일 자신의 SNS를 통해 "생일 축하해줘서 고마워"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 영식은 34번째 생일을 맞아 케이크 촛불을 끄며 환한 미소로 자축하는 모습이다. 특히 그의 곁에는 여자친구로 보이는 인물이 함께해 눈길을 끌었다.

여자친구는 감각적인 케이크와 풍선 장식은 물론, 직접 손글씨로 적은 메시지까지 준비하며 남다른 애정을 드러냈다. "최종 선택은 나", "영식이 이제 운전 잘해요~", "내 최애 드라이버", "오빠 생일 축하해"라는 문구가 더해지며 두 사람의 유쾌한 애정 표현이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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이어 영식은 여자친구와 함께 찍은 거울 셀카도 공개했다. 사진 속 그는 여자친구를 다정하게 끌어안은 채 밝은 표정을 짓고 있다. 영식의 어깨에 기댄 여자친구의 자연스러운 포즈에서는 두 사람의 깊은 애정이 고스란히 느껴진다.

한편, ENA·SBS Plus '나는 솔로' 30기 출연자인 영식은 마지막 방송에서 30기 영자와 서로를 선택하며 최종 커플이 됐지만, 방송 이후 실제 연인으로 발전하지는 못했다고 밝혔다.

30기 영식은 "최종 커플은 됐고, 한 달 정도 서로 알아봤는데 맞지 않는 부분들이 있어서 각자 길을 가기로 했다"며 "현재 나 같은 경우는 부족한 부분도 이해해 주시는 분과 진지하게 만남을 갖고 있다"고 전했다.

30기 영자는 "방송 스포를 안 하고 싶어서 소개팅 같은 걸 최종 라방 이후에 해놓은 상태라 아직 아무것도 안 하고 있다"며 "소개팅을 실제로 100번까지 해본 건 아닌데 이제는 100번을 채워봐야지 하는 생각이 든다. 많이 해주시면 열심히 해보겠다"고 밝혔다.