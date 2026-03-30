전소미, 혼혈 상처 고백 "어디에도 못 끼는 느낌, '프듀' 국민센터 간절했다" ('아니근데진짜')

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[스포츠조선 이우주 기자] '아니 근데 진짜' 전소미가 '프듀' 1등이 간절했던 이유를 고백했다.

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30일 방송된 SBS 예능프로그램 '아니 근데 진짜'에서는 전소미가 게스트로 출연했다.

JYP 출신이라는 전소미에 이수지는 "JYP는 연습생들 교육이 67개 정도 된다더라. 인성교육, 밥상교육도 있고 성교육, 해킹 교육도 있다더라"라고 밝혔다.

"해킹 교육은 뭐냐"고 놀라는 카이에 전소미는 "해킹을 안 당하게끔 비밀번호를 강력하게 만드는 법을 알려준다"고 밝혔다.

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그중 이해 안 되는 교육은 성교육이었다고. 전소미는 "나는 이미 우리 집에서 성교육을 잘 받았다. 엄마 아빠에게 성교육을 받아본 출신으로서 JYP에서 교육을 듣는데 중요한 건 다 빼고 얘기하는 거다. 도덕 교과서 같이 돌려 말하는 느낌이다. 그래서 그다지 만족스럽지 않았다"고 너스레를 떨었다.

카이는 "SM도 똑같이 밥상교육을 하고 화술도 배운다. 그리고 학업 성적도 잘 나와야 한다. 데뷔를 못하게 되면 다시 새 인생을 살아야 하지 않냐. 공부를 너무 못하면 공부 관리를 시켜준다"고 밝혔다.

이상민은 전소미와 남다른 인연을 밝히기도 했다. 이상민은 "나는 소미를 진짜 어렸을 때부터 봤다. 엄마가 안고 다닐 때부터 봤다. 매튜하고 좀 안다"며 전소미의 아빠와 인연이 있다고 밝혔다.

전소미는 "어느 순간 데뷔해서 활동하다 보니까 애기 때 봤던 삼촌 ,이모들이 한 분씩 계신다 그 중 한 분"이라고 이상민을 기억했다.

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전소미의 아빠 매튜 다우마는 모델 출신. 매튜 다우마의 20대 리즈 시절을 본 전소미는 "저희 아빠 남자들한테 인기 많았다. 아기 때부터 저한테 '소미야. 너 뒤쪽 대각선에 있는 사람 나한테 관심 있다'고 한다. 그럼 진짜 그 남자가 스카프를 주고 간다"며 "그때 당시에 홍석천도 만났다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

캐나다, 네덜란드 혼혈인 아빠가 물려준 국적으로 전소미는 캐나다, 네덜란드, 대한민국까지 3개의 국적을 가지고 있다. 여권 역시 세 개 모두 있어 해외를 갈 때마다 여권을 골라 쓴다고.

2016년 Mnet '프로듀스101'에서 1등을 차지했던 전소미. 전소미는 당시 소감에 대해 "원래 계속 1등을 했다. 상위권으로 데뷔할 수 있겠다 싶었는데 막상 2등까지 호명이 안 되니까 심장이 철렁하더라. '나 안 됐나? 저번 방송이 뭐가 잘못 됐나?' 싶어서 머릿속이 새하얘졌는데 내 이름을 불러줘서 너무 행복했다"고 밝혔다.

이에 탁재훈은 "처음부터 1등할 거라고 생각한 거냐"고 딴지를 걸었고 전소미는 "당연하다. 이 얘기를 들으면 슬플 것"이라며 "국민센터라는 호칭을 너무 갖고 싶었다. 제가 혼혈이다 보니까 어디에도 못 끼는 느낌이었다. 국민센터라는 타이틀을 너무 갖고 싶었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com