'21세기 대군부인' 변우석 "'선업튀' 차기작 부담? 사실 관심 좋은데…"

MBC 새 드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회가 6일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 변우석이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 변우석이 화제작 '선재 업고 튀어' 이후 차기작이라는 점을 언급했다.

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변우석은 6일 서울 강남 조선팰리스에서 열린 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회에서 "많은 사랑과 관심을 주셔서 감사하다"라며 "사실 관심이 좋다"라고 했다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담았다.

입헌군주제 대한민국을 배경으로, 서자 출신 재벌 CEO 성희주(아이유)는 신분 한계를 극복하기 위해 왕실의 실세 이안대군(변우석)에게 계약 결혼을 제안한다. 왕족이면서도 왕실 내 견제 속에 자신을 숨겨온 이안대군은 이 제안으로 고요한 일상에 파란을 맞는다.

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변우석은 "소리를 내서도 빛나서도 안 되는 왕실의 차남이다"라며 "대본을 읽었을 때 상상이 잘 됐을 때를 상상한다. 이안대군의 서사가 공감이 잘 됐다. 캐릭터를 열심히 연기해보고 싶더라"며 고개를 끄덕였다.

전작 '선재 업고 튀어' 이후 작품이라는 점도 관심사다. 변우석은 "많은 사랑과 관심을 주셔서 감사하다. 부담보다는 많은 사랑을 주셨으면 한다. 그만큼 더 발전하고 최선을 다 할 생각이다. 저는 사실 관심이 좋다. 부담이 없지는 않다. 그래도 관심을 주시는 만큼, 캐릭터를 잘 표현해야 한다고 생각한다"고 답했다.

MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 오는 10일 오후 9시 40분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com