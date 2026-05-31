이래서 20억 아꼈구나! 참사 위기 '긴급 호출'→병살타에 주먹 '불끈'…"버티면 좋은 날 온다" 5월 고비도 넘겼다

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한 번에 분위기를 넘겨줄 수 있던 상황. '긴급 호출'에 완벽하게 응답했다.

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조동욱(22·한화 이글스)은 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에 등판해 1이닝 무실점 퍼펙트 피칭을 했다.

9-2로 앞선 6회초 한화는 선발 류현진을 내리고 윤산흠을 투입했다. 선두타자 기예르모 에레디아가 유격수 땅볼을 쳤지만, 실책으로 이어지면서 출루를 허용했다. 이어 김재환의 투런 홈런이 터졌다.

아직까지는 한화가 흐름을 가지고 갈 수 있는 상황. 그러나 최지훈의 안타가 나오면서 분위기는 묘하게 흘렀다. 결국 김종수로 투수 교체를 했다. 그러나 다시 한 번 오태곤의 투런 홈런이 나오면서 점수는 어느새 3점 차까지 좁혀졌다.

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이지영과 한유섬의 연속 안타로 이제 SSG로 분위기가 넘어가기 시작한 상황. 한화는 조동욱으로 투수를 다시 바꿨다. 조동욱은 완벽하게 역할을 했다. 박성한에게 투수 땅볼을 이끌어냈다. 공을 잡은 뒤 곧바로 2루로 송구해 아웃카운트를 올렸다. 계속된 1사 1,3루. 정준재를 상대로 슬라이더 세 개를 던져 1B2S로 유리한 볼카운트를 만들었다. 그리고 다시 슬라이더. 정준재가 방망이를 냈고, 투수 앞 땅볼이 됐다. 조동욱은 침착하게 2루에 공을 던졌고, 공을 받은 유격수는 2루 터치 후 1루에 던져 병살타를 완성했다.

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조동욱이 흐름을 끊어낸 가운데 한화는 6회말 두 점을 달아났고, 결국 13대10으로 이날 경기를 잡았다.

경기를 마친 뒤 조동욱은 "불펜에서 다급히 연락을 받고 빠르게 몸을 풀며 준비했다. 점수 차이가 있었기 때문에 무조건 막아야 한다기보다는 아웃카운트와 점수를 바꾸자는 생각으로 투구했다"고 했다.

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병살타가 확정되자 조동욱은 주먹을 불끈 쥐고 앞으로 내밀며 기쁨을 표현했다. 조동욱은 "마지막에 정준재 선수의 타구가 왔을 때 다행히 빠르게 처리할 수 있었고, 잡는 순간 끝났다고 생각했다. 기분이 좋아서 세리머니가 나온 것 같다"고 했다.

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조동욱은 개막 후 4월까지 13경기에서 1패 4홀드 평균자책점 2.08로 핵심 불펜 역할을 했다. 그러나 5월로 들어서면서 다소 고전했다. 1일부터 16일까지 8경기에서 8⅔이닝 평균자책점 7.27을 기록했다. 그러나 이후 5경기에서 3⅔이닝을 던져 평균자책점 2.45를 하면서 안정을 찾았다. 3년 총액 20억원에 KIA로 떠난 김범수의 공백을 완벽하게 채우기 시작했다.

조동욱은 "시즌 초반에는 좋았지만 5월에 성적이 좋지 않았다. 그래도 코치님들과 전력분석팀에서는 큰 문제는 없다고 말씀해 주셨다. 박승민 코치님께서도 무언가를 바꾸려 하기보다는 이 기간을 더 나빠지지 않게 버티면 된다고 하셨다. 버티다 보면 좋은 날이 올 것이라고 말씀해 주셔서 긍정적으로 생각하며 버텼다"고 이야기했다.

조동욱은 "팀이 승리해서 기분이 좋고, 앞으로도 팀이 더 자주 승리할 수 있도록 좋은 모습을 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com