"오늘 MVP" 이래서 한화가 50억 투자했다…이 수비 없었으면 48일 만의 5할 복귀 장담 못했다

한화 심우준. 사진제공=한화 이글스

한화 심우준. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한 점 차 살얼음판 리드. 마지막에 웃게한 건 명품 수비였다.

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한화는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 4대3으로 승리했다.

1점 차로 앞선 9회초. 한화는 마무리투수 이민우를 올렸다. 선두타자 기예르모 에레디아가 안타로 출루한 뒤 김재환 한유섬이 뜬공으로 돌아섰다. 대주자 채현우는 2루를 훔치며 득점권에 위치하게 됐고, 최지훈도 볼넷으로 나갔다.

타석에는 오태곤이 섰다. 오태곤은 7회 화이트를 상대로 투런 홈런을 날렸고, 올 시즌 득점권에서 3할1푼7리로 강한 모습을 보여주기도 했다.

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안타 한 방이면 동점. 홈런이면 역전이 될 수 있는 상황. 1B에서 오태곤은 다소 몰린 커터를 받아쳤다. 타구는 유격수 방면으로 빠르게 향했다. 유격수 심우준은 몸을 낮추며 백핸드로 공을 잡아냈고, 재빠르게 2루 커버를 들어온 2루수에게 공을 토스해 이날 경기 마지막 아웃카운트를 올렸다.

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2아웃이라 2루 주자가 스타트를 끊었던 상황. 놓쳤다면 동점이었다. 동시에 수비수 입장에서도 압박감이 클 수밖에 없었다. 심우준의 침착함이 돋보였다.

심우준은 2회에도 한유섬의 라인드라이브 타구를 몸을 날려 잡아내며 아웃카운트를 올리는 등 남다른 수비 집중력을 보여주기도 했다.

사진제공=한화 이글스

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경기 후 선수들은 라커룸에 들어가면서 "오늘 MVP는 심우준"이라고 미소를 지었다. 김경문 한화 감독도 "무엇보다 경기 시작부터 끝까지 좋은 수비를 보여준 우리 선수들 칭찬해주고 싶다"고 박수를 보내기도 했다.

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심우준은 "마지막에 공이 글러브로 들어오는 순간 너무 기분이 좋았다"라며 "2회 다이빙 캐치 수비보다 9회 마지막 타구를 잡은 수비가 압박감이 커서 그런지 더 좋았다"고 미소를 지었다.

호수비 퍼레이드로 팀 승리에 기여하고 있지만, 타격감도 남나르다. 심우준은 최근 7경기 연속 안타를 치고 있다. 29일 경기에서는 문승원의 직구를 공략해 깔끔한 우익수 방면 안타를 만들기도 했다.

심우준은 "강백호가 삼진 두 개를 당하고 들어와서 놀렸다. 그랬더니 홈런을 치더라. 그래서 나도 다음 타석에 안타를 쳐야겠다고 했는데 좋은 타구가 나왔다"고 이야기했다.

심우준의 호수비에 승리를 지킬 수 있었던 한화는 25승25패로 4월11일 이후 48일 만에 5할 복귀에 성공했다.

심우준은 "우리가 계속 5할 문턱을 넘지 못했다. 하나만 넘어가면 더 잘 될 거라고 생각을 했는데 5할이 됐다. 의미가 있는 거 같다"라며 "팀에 후배들도 공백이 생기면 잘 막아주고 있다. 경기할 때 여유도 생기면서 백업이 아니라는 걸 보여주는 거 같다. 같이 잘하면서 앞으로도 팀이 좋은 성적을 남길 수 있게 노력하겠다"고 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com