'이선빈♥' 이광수, 8년 공개열애 뒤엔 유재석 있었다.."10년 연애코칭 받았다" (핑계고)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이광수가 연인 이선빈과의 연애 비하인드를 공개하며 웃음을 안겼다.

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30일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'에서는 유재석과 함께 '유재석 캠프'를 통해 인연을 맺은 변우석, 지예은, 이광수가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 현재 댄서 바타와 공개 열애 중인 지예은은 공개 연애에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다. 그는 "오히려 더 편하고 자유롭게 다닐 수 있다"며 공개 연애의 장점을 전했다.

이어 지예은은 열애설이 보도되기 전날 유재석에게 직접 전화를 걸어 고민 상담을 했다고 털어놨다. 이를 들은 이광수는 "생각해 보니 나도 열애설 나기 전에 재석이 형한테 전화했었다"고 회상하며 자신의 경험을 꺼냈다.

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이광수는 "'런닝맨' 때문은 아니고 개인적으로 이런 일이 있는데 하고 형에게 전화했다"며 연애와 관련된 고민을 유재석과 나눴다고 밝혔다.

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이에 유재석은 당시 자신이 해줬던 조언을 떠올리며 "선빈이는 무조건 잡아야 한다. 그리고 선빈이가 하라는 건 다 해야 된다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

그러자 이광수는 "그건 종 아니냐. 나한테 뭘 하라는 건데"라며 황당하다는 반응을 보여 폭소를 자아냈다.

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유재석은 아랑곳하지 않고 "지극정성으로 해야 된다. 광수도 선빈이 놓치면 안 된다"고 강조했다. 이어 "광수가 선빈이를 만나는 데 내가 얼마나 큰 도움을 줬는데"라며 공을 내세워 웃음을 더했다.

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실제로 이광수 역시 유재석의 도움을 인정했다. 그는 "초반에 형이 코칭을 좀 해줬다. '연락을 해도 되냐', '어떻게 해야 하냐' 같은 걸 물어봤다. 처음에는 조심스러우니까 형에게 많이 물어봤다"고 털어놨다.

하지만 곧바로 "재석이 형이 연애 코칭을 10년 동안 해줬는데 사실 처음 성공한 게 선빈이다. 그전에도 몇 번 있었다"고 폭로해 현장을 초토화시켰다.

이에 유재석은 "내가 광수의 데이트 코치다. 지금까지 몇 쌍은 실패했지만 결국 선빈이와 잘 만나고 있지 않냐"며 너스레를 떨었다. 이어 "선빈이는 정말 좋은 친구"라고 덧붙이며 두 사람의 오랜 사랑을 응원했다.

한편 이광수와 이선빈은 2016년 런닝맨을 통해 처음 인연을 맺었으며, 2018년 열애 사실을 인정한 뒤 현재까지 8년째 공개 연애를 이어오고 있다.

shyun@sportschosun.com