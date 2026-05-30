조정석 "♥거미와 연애중 불만? 남사친과 스킨십·연락 과해, 배려 못받은 느낌"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 조정석이 사랑꾼 면모 속 숨겨진 '귀여운 질투'로 웃음을 자아냈다.

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29일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '첫 게스트 거미 집 얘기부터 듀엣까지 다 털어놨습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 가수 거미가 첫 게스트로 출연해 남편인 배우 조정석과 마주 앉아 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 일상과 속마음을 허심탄회하게 나누는 부부 토크가 담겼다.

이날 조정석은 "둘째 출산 후 바로 활동하시는데 얼마 전에 세븐틴 승관 씨와 아름다운 듀엣을 하지 않았냐"며 근황을 물었다. 이에 거미는 "맞다. 입을 맞췄다"고 답했고, 조정석은 "입을 맞췄다고요? 갑자기 콕 집어서 이야기하냐"며 질투 섞인 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

거미는 이어 "오빠는 맨날 맞추면서"라며 작품 속 키스신을 언급해 맞받아쳤고, 당황한 조정석은 "그 얘기를 왜 하냐. 단둘이 있을 때 해라"라며 얼굴을 붉혔다. 거미 역시 "나도 작품에서 입을 맞춘 것"이라며 너스레를 떨며 분위기를 유쾌하게 이끌었다.

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질투 섞인 에피소드는 계속됐다. 거미는 "저는 사실 남자 동료, 친구가 많은 편인데 연애할 때 (조정석이) 그런 부분에 있어서 보수적이었다"며 "이제 남자 동료들에게 전화도 잘 안 온다"고 털어놨다. 이에 조정석은 "거미 씨랑 연애할 때 마음에 안 들었던 부분이다"라며 "좀 과하다. 밤 늦은 시각이나 과한 스킨십이 있었다"고 떠올렸다.

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이에 거미는 "가수들이 특히 만나면 허그를 많이 한다. 근데 배우 분들도 하시는데 오빠는 유독 안 하더라"라고 말했고, 조정석은 직접 당시 상황을 재연하며 "허그를 해도 가볍게 할 수 있는데 막 이렇게 한다"고 강조해 웃음을 더했다.

또한 조정석은 "밤 12시가 넘어서 전화 오면 당연히 기분이 안 좋지 않냐"고 했고, 거미는 "그냥 개인적으로 한 건 아니다. 여럿이 모여서 한잔하다가 제 생각이 나서 전화 온 건데 그것도 싫어한다. 좀 보수적이다"라고 이야기했다.

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그럼에도 조정석은 "그분이 나를 배려하지 못한다는 생각이 들어서 기분이 안 좋았던 것"이라고 설명하며 서로 다른 연애 시절의 온도 차를 솔직하게 털어놨다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com