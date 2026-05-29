'前충주맨' 김선태, 단돈 2500원에 중고차 팔았다..아픈 딸 둔 24살 애아빠에 쿨양도

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[스포츠조선 김소희 기자] '충주맨'으로 이름을 알린 유튜버 김선태가 구독자에게 뜻밖의 선물을 건네며 훈훈한 감동을 자아냈다.

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29일 유튜브 채널 '김선태'에는 중고차 플랫폼 홍보 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 김선태는 10년간 직접 운행해 온 자신의 차량을 판매하기 위해 플랫폼에 의뢰하며 이야기를 시작했다.

그는 "내 차 홍보 이후 많은 관심을 받았다. 몇 천 개의 댓글이 달렸고 산다는 댓글도 있었지만, 한편으로는 썩차다, 수출용이다, 못 판다는 댓글도 있었다"며 "썩차가 아니라는 것을 검증받겠다"고 자신감을 드러냈다.

이후 차량 점검을 진행한 결과 매입가는 550만 원으로 책정됐다. 김선태는 해당 차량을 한 구독자에게 직접 판매하기 위해 만나러 나섰다.

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구독자는 올해 24세로, 어린 나이에 돌 지난 딸을 둔 아빠였다. 그러나 아이는 신장 관련 질환으로 대학병원을 다니며 치료 경과를 지켜보고 있는 상황이었고, 거리가 멀어 차량이 없어 이동에 어려움을 겪고 있다고 사연을 전했다. 구독자는 해당 차량을 87만 원에 구매하고 싶다는 뜻을 밝혔고, 사연을 들은 김선태는 잠시 고민 끝에 뜻밖의 결정을 내렸다.

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그는 "아무래도 제가 직접 탔던 차이기도 하고 애정이 있는 차"라며 "2500에 팔겠다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 당황한 구독자가 가격을 조정해 달라고 하자, 김선태는 "아니, 2,500원"이라고 재치 있게 응수하며 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "구독자님이 87만 원이라고 적어주시지 않았냐. 그래서 제가 87만 원어치 기저귀를 선물하겠다"며 직접 준비한 기저귀를 건네 훈훈함을 더했다. 김선태는 마지막까지 "아이 잘 키우셔라"라고 따뜻한 덕담을 전하며 감동을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com