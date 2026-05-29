'전진♥' 류이서, 2년 만에 시댁 가다 길 헤맸다…"이사 가신 줄 몰라"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 전진, 류이서가 2년 만에 시댁을 찾았다.

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29일 '내사랑 류이서' 유튜브 채널에는 '2년만에 처음 간 류이서 제주도 시댁 최초 공개 (전진 눈물의 상봉)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

전진, 류이서는 제주도도 일주일 여행을 떠났다. 전진은 "작년에 이래저래 갑자기 일정이 생겨서 드디어 2년 만에 제주도를 가게 됐다. 굉장히 설렌다"라고 말했다. 제주도에는 전진 어머니가 거주 중으로, 류이서는 2년 만에 시댁으로 향한 거였다.

두 사람은 여행 중간, 전진 어머니를 만났다. 전진 어머니는 전진, 류이서가 약속 장소를 못 찾자 "내비게이션에 새로 이사한 곳을 입력을 해야 할 거 아니야. 1년 살고 여기로 이사했다니까"라며 답답해했고 전진은 "그걸 알려주셨어야..."라며 말을 잇지 못해 웃음을 안겼다. 전진 어머니는 "이사한 걸 설명 안 했구나"라고 멋쩍어했다.

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두 사람은 다음날 어머니 아파트에 들러 화기애애한 시간을 가졌다.

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한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com