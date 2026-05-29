이지현, '9천 원 커트' 논란에 결국 게시물 삭제…해명 대신 홍보 '마이웨이'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수에서 미용사로 변신한 이지현이 미용실 시술 가격을 둘러싼 해프닝 직후, 해명 대신 일상 홍보 게시물을 올리며 마이웨이 행보를 보였다.

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최근 미용사로 제2의 인생을 시작한 이지현은 자신의 SNS를 통해 시술 가격표를 공개했다. 당시 공개된 가격표에는 커트 9000원, 기본 파마 3만9000원, 열펌과 염색 4만9000원 등의 금액이 적혀 있어 화제를 모았다.

게시물을 본 누리꾼들은 "요즘 보기 힘든 가격", "완전 혜자", "착한 가게" 등의 반응을 보였지만, 이후 해당 가격이 일반 고객 대상이 아닌 촬영이 가능한 헤어 모델을 위한 특가였다는 사실이 알려지며 혼선이 빚어졌다.

실제 매장 예약 페이지에 안내된 일반 시술 비용과 차이가 있다는 지적이 이어졌고, 일부 누리꾼들은 가격표를 일반 시술 가격으로 오인했다며 의문을 제기했다.

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결국 이지현은 가격표 게시물을 삭제했다. 다만 가격 차이를 둘러싼 논란에 대한 별도의 설명이나 해명은 내놓지 않았다.

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대신 같은 날 저녁 새로운 게시물을 업로드하며 미용실 운영 근황을 전했다.

이지현은 "친언니 오셔서 커트랑 펌 해드리고, 딸 1호 와서 레이어드컷 자르고 클리닉 해줬다"고 적었다.

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이어 "친정언니 같은 언니가 생각지도 못한 회원권에 꽃까지 사오셨다. 감동감동"이라며 고마운 마음을 전했다.

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또 "외모에 예민한 딸아이가 레이어드컷을 해달라고 해서 잘라주고 머릿결이 안 좋은 것 같다고 해서 클리닉도 해줬다"며 "(엄마도 바빠서 못하는데)"라고 농담을 덧붙였다.

논란이 된 게시물을 내린 지 얼마 지나지 않아 지인의 응원과 딸과의 일상을 공유하며 매장 홍보 문구를 덧붙인 이지현의 행보에 누리꾼들의 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com