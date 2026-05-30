정몽규 KFA 회장 사의, 日 깜짝 놀랐다…'13년 임기, 정 회장 북중미월드컵 이후 공식 사임 예정'

기념사하는 정몽규 대한축구협회장 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 개관식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

천안 코리아풋볼파크 공식 개관식 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 개관식에서 정몽규 대한축구협회장, 유승민 대한체육회장을 비롯한 참석자들이 개관 세리머니를 하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]정몽규 대한축구협회장이 2026년 북중미월드컵 이후 회장직을 내려놓는다.

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정몽규 회장은 29일 성명서를 통해 '이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다'고 밝혔다.

일본도 관련 소식을 전했다. 일본의 지지통신은 '13년 임기에 대해 비판을 받고 있는 정 회장이 북중미월드컵 이후 사임하겠다고 밝혔다. 그는 북중미월드컵 결승전 이후 공식 사임할 예정'이라고 보도했다.

2013년 제52대 대한축구협회장에 취임한 정 회장은 13년간 한국 축구를 이끌어왔다. 특히 지난해 2월 85.6%의 압도적인 지지율로 4선에 성공했다. 그는 재임 기간 천안 코리아풋볼파크 건립, 디비전 시스템 구축, 파트너사 및 중계사와의 장기 계약을 통한 협회 재정 안정성 강화, 11회 연속 월드컵 본선 진출 등에 기여했다는 평가를 받는다.

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정 회장은 임기를 3년여를 남기고 물러나면 축구협회는 새로 수장을 뽑아야 한다. 축구협회 정관에 따르면 회장이 궐위된 경우에는 부회장 선임 시 정한 순서(정한 순서가 없을 경우 부회장 중 연장자 순)에 따른 사람이 대한체육회의 인준을 받아 직무를 대행한다. 잔여임기가 1년 이상인 경우에는 60일 이내에 회장을 새로 선출해야 한다. 다만, 축구협회는 정 회장이 아직 사표를 제출하지 않았기에 대행과 관련해서는 별도로 이사회를 개최해 확정할 예정이다.

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다음은 정몽규 대한축구협회장 성명서 전문

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

경기 관람하는 정몽규 회장·우원식 의장·최휘영 장관·유승민 회장 (수원=연합뉴스) 김성민 기자 = 20일 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 수원FC 위민과 내고향여자축구단의 경기. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 우원식 국회의장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 유승민 대한체육회장이 경기를 관전하고 있다. 2026.5.20 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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대한축구협회 회장 정몽규입니다.

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2026년 북중미월드컵 개막이 불과 2주 앞으로 다가왔습니다.

홍명보 감독이 이끄는 우리 국가대표팀은 그동안 열심히 월드컵 본선을 준비해왔으며, 저는 대표팀이 이번 대회에서 좋은 경기력을 펼치면서 의미 있는 성과를 거둘 것으로 믿고 있습니다. 대회 기간 동안 대표팀에게 아낌없는 지지와 응원을 보내주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

제가 축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있습니다. 이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각합니다. 저는 이번 월드컵이 끝난 뒤 축구협회장 자리에서 물러나고자 합니다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라고 생각하고 최선을 다하겠습니다.

제가 협회를 맡아서 일해오는 동안 격려와 지원을 해주신 축구인, 후원사, 언론인, 정부 관계자 그리고 팬 여러분에게 감사의 말씀을 드립니다. 또 오랜 기간 축구 발전을 위해 함께 노력해온 축구협회 임직원과 연맹, 시도협회 관계자들에게도 고마운 인사를 전합니다. 이번 월드컵 이후 축구를 사랑하는 모든 분들이 힘과 지혜를 모아 다시 한번 미래를 향해 전진할 수 있기를 간절히 소망합니다.