'거미♥' 조정석 "왜 결혼식에 안 불렀냐"..쏟아진 오해에 입 열었다

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 조정석이 결혼식을 둘러싼 오해에 입을 열었다.

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29일 혜리의 유튜브 채널 '혜리'에는 '연기, 노래, 춤.. 얼마나 더 성공하고 싶은 건지 감도 안 옴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 혜리는 과거 조정석과 드라마 촬영을 했던 당시, 조정석이 거미가 싸준 도시락을 먹곤 했다며 "저도 먹어봤는데 너무 맛있었다"라고 떠올렸다.

그러자 조정석은 "많은 분들이 이런 생각을 하시던데 저는 결혼식을 안 했다"라며 일각의 오해에 대해 해명하기 시작했다. 조정석은 "가끔 결혼식 때 왜 안 불렸냐는 질문을 받는다. 양가 부모님을 모시고 조촐하게 한 게 전부"라며 결혼식이 아닌 언약식을 올렸다고 전했다.

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혜리는 "서운하니까 그런 것 같다. 하지만 저는 결혼식을 안 올린 걸 알고 있었다"라고 말했다. 조정석은 "혜리 결혼식 때는 꼭 불러줘야 한다"라고 혜리에게 당부했고, 혜리는 "저는 못 갔지만 꼭 와주셔야 한다"라고 말했다.

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앞서 거미도 방송을 통해 수차례 결혼식을 올리지 않았다고 언급, 지인들의 오해에 대해 해명한 바 있다.

한편 조정석과 거미는 2018년 결혼했으며 2020년생 첫째 딸에 이어, 지난 1월 둘째 딸을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com